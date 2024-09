Zware crash Antonelli, waarom Red Bull en Verstappen meer hoop hebben dan in Zandvoort

Niet McLaren of Red Bull, maar juist Lewis Hamilton staat bovenaan de tijdenlijst na de vrijdagse F1-trainingen in Monza. Max Verstappen bleef steken op P14, maar Helmut Marko liet na afloop weten dat Red Bull beter is dan dat de tijdenlijst doet vermoeden. Volgens hem is de balans beter dan in Zandvoort, al had Red Bull in de lange runs nog wel problemen met graining. De vrijdag in Monza stond verder vooral in het teken van Andrea Kimi Antonelli, die tijdens zijn trainingsdebuut nogal stevig crashte in Parabolica. Toto Wolff sprak van een impact van 45G, maar voegde toe dat de klap geen enkel effect heeft op de rijderskeuze voor 2025 - waarover zaterdag meer bekend kan worden. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het moment van Antonelli uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vrijdagse terugblikken van Marko en Verstappen in de paddock. Verder aandacht voor de nieuwe Ferrari-vloer, de McLaren-sidepods, het protest van Alpine's motorafdeling en James Vowles die zich in duidelijke bewoordingen heeft uitgelaten over Mick Schumacher.

