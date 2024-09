Bij een eventueel voortijdig vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing werd tot op heden vooral Mercedes genoemd als mogelijke bestemming van de drievoudig wereldkampioen Formule 1. Mercedes-teamchef Toto Wolff laat geen mogelijkheid onbenut om te flirten met de Nederlander en kan het zeer goed vinden met de familie Verstappen.

Inmiddels heeft de Duitse fabrieksformatie met het Italiaanse talent Andrea Kimi Antonelli de rijdersbezetting voor 2025 compleet, maar in 2026 doet er zich mogelijk een nieuwe kans voor, aangezien het contract van George Russell eind volgend jaar afloopt. Dat jaar leek van meet af aan een interessanter moment te zijn voor Verstappen om in te stappen bij Mercedes, aangezien er dat jaar nieuwe regels voor de auto en motor in werking treden en het team uit Brackley een bewezen ‘track record’ heeft als het gaat om het ontwikkelen van een competitieve krachtbron voor een nieuw reglement.

Intussen timmert Aston Martin flink aan de weg. Het team van miljardair Lawrence Stroll beschikt over een gloednieuwe fabriek, verzekerde zich vorig jaar van Honda-motoren voor 2026 en maakte - als klap op de vuurpijl - eerder deze week de komst van topontwerper Adrian Newey bekend. Daarmee lijkt het team zijn zaakjes zeer goed voor elkaar te hebben voor de toekomst. Gezien de nieuwe regels voor 2026 voor een flinke reset kunnen zorgen van de onderlinge krachtsverhoudingen, zou Aston Martin wel eens het beste paard kunnen zijn om op te wedden. Na het nieuws dat Aston Martin met Honda ging samenwerken, werd in de paddock al even gefluisterd over een mogelijke switch van Verstappen naar dit team en de bevestiging van de komst van Newey, heeft de geruchtenmolen een nieuwe slinger gegeven.

Een ding lijkt duidelijk: Aston Martin zou Verstappen - die vooralsnog tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing - met open armen ontvangen. “De deur voor Max Verstappen staat altijd open”, reageert Aston Martin-teambaas Mike Krack donderdag met een lach op de vraag of Verstappen welkom zou zijn bij het team. “Maar dat geldt denk ik voor elk team.“ De 52-jarige Luxemburger erkent echter tegenover onder andere Motorsport.com dat de komst van Newey van invloed kan zijn op de positie van Aston Martin op de rijdersmarkt. “Dat je iemand als Adrian Newey aan je weet te binden, bewijst op de eerste plaats dat je een geloofwaardig project hebt, dat de visie van Lawrence meer is dan woorden. Er wordt daadwerkelijk actie ondernomen om die visie werkelijkheid te maken. Dat geeft ons als team veel vertrouwen. We zijn niet langer de underdogs meer zoals in het verleden. We mogen er als team nu vertrouwen in hebben dat we dingen voor elkaar kunnen krijgen. En dat vraagt om een andere benadering ten aanzien van partners maar ook ten aanzien van coureurs. Ik denk dat het heel veel deuren kan openen voor de toekomst.”

Zoals het nu lijkt, heeft Verstappen in elk geval drie opties voor 2026: naar Mercedes overstappen en daarmee een droom van Toto Wolff laten uitkomen, wat overigens ten koste zou gaan van George Russell, een sprong in het diepe nemen met Aston Martin, al wordt die sprong steeds minder diep, of 'gewoon' zijn contract uitdienen bij Red Bull Racing. De tijd zal het leren.

F1-update: Waarom Newey voor Aston Martin heeft gekozen