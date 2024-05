De Formule 1-teams, de F1-organisatie en de FIA zijn in gesprek over een nieuw Concorde-verdrag, dat in 2026 in werking moet treden. Onderdeel van de gesprekken is het budgetplafond, dat in 2021 werd geïntroduceerd. Momenteel bedraagt de uitgavenlimiet 135 miljoen dollar en tot dusver werkt het systeem goed, ondanks de forse lijst uitzonderingen. Richting 2026 overweegt men echter een nieuwe aanpak waarbij meer zaken onder het budgetplafond gaan vallen, maar waarvoor de teams in ruil een verhoogde limiet van 220 miljoen dollar krijgen. Zo moeten kapitaaluitgaven in het eerste voorstel onder het budgetplafond gaan vallen.

Dat geldt echter ook voor enkele uitzonderingen met betrekking tot personeelskosten en op dat gebied leidt dat tot irritaties, zo heeft Motorsport.com vernomen. Zo moet zwangerschapsverlof straks onder het budgetplafond vallen en dat wordt gezien als een probleem, want in een wereld waarin iedere cent uitmaakt kan dat een situatie in de hand werken waarin vrouwen niet langer aangenomen worden door F1-teams. In het geval van zwangerschapsverlof moet een team namelijk een tijdelijke vervanger aanstellen, wat weer voor extra kosten zorgt.

Een ander potentieel probleem heeft betrekking op het vermaak van personeelsleden. Tot op heden werden dergelijke uitgaven - voor bijvoorbeeld kerst- of zomerfeestjes - tot één miljoen euro gezien als uitzondering, maar dat verandert in het huidige voorstel. Dat zou teams ervan weerhouden dergelijke dingen te organiseren, wat weer negatieve gevolgen kan hebben voor de motivatie van het personeel.

Uiteindelijk meer uitzonderingen en lager budgetplafond?

Naar verluidt zijn er genoeg zorgen omtrent de bovenstaande kwesties dat ze allebei hoogstwaarschijnlijk uit het budgetplafond worden gehaald en dus hun status als uitzondering behouden. Het is ook niet uitgesloten dat de teams gaan proberen om meer veranderingen af te dwingen. Een bron met kennis over de kwestie vermoedt dan ook dat zaken als zwangerschapsverlof en feestjes straks buiten het budgetplafond vallen, maar dat de uitgavenlimiet als gevolg van deze beslissingen zal dalen tot 215 miljoen euro.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde tijdens het F1-weekend in Imola niet ingaan op details, maar erkende wel dat er enkele veranderingen doorgevoerd moeten worden aan het voorstel. "We hebben de basisvoorwaarden ontvangen en een eerste beeld gekregen van hoe de Formule 1 de komende vijf jaar ziet verlopen. Er is goed nieuws te bespeuren en er zijn wat dingen waar we over gaan discussiëren. Ook zal er onderhandeld worden", stelt Wolff. "We willen echter hetzelfde bereiken: de sport laten groeien. Dat houdt in dat er onder de streep groei is en als dat zo is, dan profiteren de sport en de teams."

"Het is de gebruikelijke discussie dat de teams meer willen en dat de promotor meer wil", voegt Red Bull-teambaas Christian Horner eraan toe. "Wat we nu hebben, werkt relatief goed en ik denk dat de basis ervan redelijk solide is. Terwijl de sport zich blijft ontwikkelen en blijft groeien, zijn er denk ik gebieden waar we de overeenkomst op kunnen aanpassen. Maar het zal in de basis niet meer zijn dan finetunen, het wordt geen revolutie."