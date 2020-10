Coureurs maken zich zorgen om ‘gevaarlijke’ pituitgang Portimao

De uitgang van de pits leidt de coureurs vlak voor het insturen van de eerste bocht terug op de baan. Op vrijdag merkten coureurs op dat zij een krappere lijn moesten rijden in de eerste bocht, waardoor zij daar langzamer rijden dan de auto’s die via de gebruikelijke racelijn rijden. Tijdens de rijdersbriefing op vrijdag werd de zaak besproken, waarna de witte lijn van de uitgang van de pits een hoek naar links heeft gekregen. Hierdoor kunnen de rijders die uit de pits komen iets eerder naar links sturen, waardoor ze meer snelheid mee kunnen nemen in de eerste bocht.

Hoewel de situatie door de ingreep verbeterd is, zijn enkele coureurs van mening dat de oplossing verre van ideaal is. “Ze hebben het maximale gedaan door lijn te verplaatsen. Maar het blijft ongelooflijk krap”, antwoordde Alexander Albon op een vraag van Motorsport.com. Hij begrijpt waarom er ingegrepen is, want de eerste bocht op Portimao is snel en het snelheidsverschil tussen auto’s die op de baan rijden en die uit de pits komen wordt hierdoor verkleind. “Het gaat heel moeilijk worden. En ik denk dat het best gevaarlijk wordt als je bij de eerste bocht aankomt en iemand uit de pits komt.”

Daniel Ricciardo bevestigt dat de kwestie op vrijdagavond besproken is bij de rijdersbriefing. “Ze hebben de lijn zaterdag iets geopend, zodat we iets makkelijker in kunnen voegen. Maar laten we zeggen dat het een tijdelijke oplossing is. Dit is niet de beste uitgang van de pits.” In de derde vrije training en kwalificatie verwachtte de Renault-coureur geen problemen, omdat er dan duidelijke regels afgesproken zijn: de rijder die uit de pits komt, die laat de man op de baan voorgaan. “Maar op zondag [tijdens de race] geldt dat niet.”

Teamgenoot Esteban Ocon vreest dan ook dat er lastige en potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan tijdens de race. “De lijn is een klein stukje verplaatst”, zei de Fransman. “Dat helpt bij het insturen van bocht een, maar het blijft zeer krap. En als je strijdt met een auto die uit de pits komt en je rijdt zij-aan-zij, dan wordt het lastig om je plek en positie vast te houden. Je moet een veel krappere hoek maken in vergelijking met de auto’s die de normale lijn rijden dat het erg lastig kan worden.”

Met medewerking van Adam Cooper