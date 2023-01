Zorgen bij Russell over veiligheid na toename gewicht F1-auto's

De Formule 1 introduceerde in 2022 een gloednieuw technisch reglement, waardoor het uiterlijk van de auto's flink op de schop ging. Ook keerde het grondeffect terug om ervoor te zorgen dat coureurs elkaar makkelijker kunnen bijhouden en volgen, terwijl diverse ingrepen werden gedaan om de veiligheid te verbeteren. Bovendien stapte de koningsklasse over op velgen met een diameter van 18 inch. Het gevolg hiervan is echter ook dat de bolides moesten voldoen aan een minimumgewicht van 798 kilogram, het hoogste minimumgewicht in de historie van de Formule 1. Desondanks bleek het voor veel teams lastig om in de buurt van dat gewicht te komen, zeker in de eerste fase van het seizoen.

Het hoge gewicht van de F1-auto's leidde in 2022 tot veel kritiek van de coureurs. Op hoge snelheid deden de bolides wat ervan verwacht werd, maar met name de prestaties op lage snelheid hadden eronder te lijden. In langzame bochten hadden coureurs vaak last van onderstuur, iets wat versterkt werd door de voorbanden van Pirelli. Het rubber van de Italiaanse firma is in de aanloop naar het aankomende F1-seizoen al aangepast om onderstuur ietwat tegen te gaan. Tegelijkertijd waarschuwt George Russell dat het gewicht daar dus ook een belangrijke rol in speelt. Hij voorziet problemen als de koningsklasse daar niet mee bezig gaat.

"Het grote probleem is het gewicht. Het gewicht is buitengewoon. Op dit moment zijn de prestaties op lage snelheid niet geweldig. We blijven de auto's veiliger en veiliger maken, maar hoe zwaarder je ze maakt, hoe harder de impact wordt. Het is alsof je crasht met een bus in plaats van met een Smart", zegt Russell in gesprek met Motorsport.com. "Met dezelfde snelheid heb je een veel grotere impact als de auto zo'n 800 tot 900 kilogram weegt, dan als de auto zoals vijftien jaar geleden 650 kilogram weegt. Ik weet zeker dat bekeken wordt wat de juiste balans is, want ik weet niet waar de grens zit. Als je de bolides maar zwaarder en sterker blijft maken, bereik je op een gegeven moment een punt dat je over de grens gaat. Te zwaar is namelijk niet veiliger."

De ontwikkeling van het gewicht van F1-auto's

Het gewicht van de Formule 1-auto's heeft in 2022 dus de 800 kilogram benaderd, maar nog niet zo lang geleden waren de auto's ongeveer een kwart lichter. Vanaf 1995 lag het minimumgewicht van F1-auto's jarenlang op 600 kilogram. Voor 2003 volgde een verhoging naar 605 kilogram en dat zou tot en met 2009 zo blijven. Sindsdien is het minimumgewicht vrijwel ieder jaar iets omhoog gegaan. Zo ging het gewicht bij de introductie van de hybride V6-turbomotoren omhoog van 642 naar 690 kilogram. Tot en met 2021 liep het gewicht langzaam op naar 749 kilogram, waarna in 2022 dus opnieuw een grote stap volgde naar 798 kilogram.