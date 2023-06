Bandenwarmers worden al decennia gebruikt in de Formule 1, maar in het kader van duurzaamheid wilde de sport daar eigenlijk in 2024 afscheid van nemen. De regels zijn in de tussentijd echter aangepast waardoor de bandenwarmers toch blijven, al kan de FIA het verbod herinvoeren als er voor eind juli een definitief besluit wordt gevormd. Intussen blijft bandenleverancier Pirelli testen met prototype banden voor 2024, waarbij geen bandenwarmers gebruikt worden. Enkele dagen na de Spaanse GP hebben Mercedes en Ferrari nog twee dagen getest in Barcelona, waarbij George Russell, Mick Schumacher, Charles Leclerc en Carlos Sainz hun opwachting maakten.

De test in Barcelona was een belangrijke voor Pirelli, omdat er hierna nog maar één test gepland staat voordat de knoop wordt doorgehakt. Dat is na de Britse GP op Silverstone, als Red Bull en Haas het rubber zonder bandenwarmers aan de tand voelen. Naar verluidt verliep de test op het Circuit de Barcelona-Catalunya goed en is er veel progressie geboekt met de nieuwe banden sinds de eerste tests, maar Russell verbindt daar nog geen conclusies aan. Hij stelt dat de omstandigheden in Spanje, met onder meer hoge temperaturen, een geflatteerd beeld geven van de opwarmfase zonder bandenwarmers.

"Achteraf gezien hebben we misschien niet in de juiste omstandigheden op het juiste circuit getest", antwoordde de Mercedes-coureur op een vraag van Motorsport.com of racen mogelijk is met de banden zonder bandenwarmers. "Het circuit in Barcelona heeft best agressief asfalt, de baantemperatuur was meer dan 40 graden en het asfalt lag vol rubber van het raceweekend. Bij het uitkomen van de pits waren de banden op het randje, maar tegen bocht 5 van de outlap was het op een respectabel niveau. Maar als ik dat vergelijk met het begin van het jaar, toen ik in Jerez een run deed met een baantemperatuur van 10 graden, dan is het contrast groot. Toen was het extreem lastig om de pits uit te komen."

Al met al concludeert Russell dan ook dat de Formule 1 er nog niet klaar voor is om in 2024 al afscheid te nemen van de bandenwarmers. "We zijn niet in de positie om deze banden in een racesituatie in te zetten. Ik maak me dan enorm zorgen om alle monteurs in de pits tijdens een pitstop, maar ook voor de outlap tijdens een race in koele omstandigheden. Er gaan crashes komen, daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat er veel werk, uitgaven en ontwikkeling in deze banden worden gestopt. Ik vind dat het ook ergens anders aan besteed kan worden."

Grote vraagtekens over koele omstandigheden

Leclerc sluit zich aan bij de bevindingen van Russell over de test in Barcelona: de banden werken prima in warme omstandigheden, maar hij wil graag zien hoe het gaat in minder gunstige omstandigheden. "Ik heb nu nog niet alle antwoorden. Ik moet zeggen dat het goed was in de omstandigheden die we hadden tijdens de test, dat ging prima. Maar ik weet het niet wat betreft lagere temperaturen. Ik heb de banden nog niet in die condities getest en dat is waar het grote vraagteken zit. Het is dus lastig te zeggen of ik graag met deze banden wil racen", verklaart de Ferrari-coureur. "Ik zou deze banden misschien in andere omstandigheden willen testen om te zien of er in alle condities mee geracet kan worden. Maar de test was positief onder de omstandigheden die we in Barcelona hadden."

Vervolgens gaat Leclerc iets verder in op hoe de banden werkten tijdens de recente test in Spanje. "De eerste vier, vijf bochten is het heel listig, doordat de banden op temperatuur moeten komen. Als je alleen op de baan bent, is dat niet echt een probleem", legt de Monegask uit. "Maar als je tegen andere auto's racet, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om te managen. Als het zelfs bij lage temperaturen zo'n vier of vijf bochten blijft, dan is het iets wat we kunnen overwegen. Maar met hele lage temperaturen verwacht ik een veel langere opwarmfase en dan kan het een lastig verhaal worden."