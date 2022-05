Zorgen bij Ferrari? “Red Bull ook sterk in langzaamste bochten”

Ferrari en Red Bull Racing bleken in de eerste vijf races van het Formule 1-seizoen 2022 behoorlijk aan elkaar gewaagd. Wel was er in Bahrein, Saudi-Arabië, Australië en Imola telkens een patroon te zien: de RB18 van Red Bull bleek telkens de betere in de snelle bochten en qua topsnelheid, terwijl Ferrari de tijdwinst boekte in de langzamere bochten en de acceleratiefase. Dat beeld was ook in Miami weer te zien, al leek het verschil in de langzame bochten van de tweede sector kleiner dan in eerdere races het geval was.

“Je hebt absoluut gelijk”, concludeert Ferrari-teambaas Mattia Binotto dan ook. “We hebben qua vleugelconfiguraties iets meer downforce, waardoor we snelheid missen op de rechte stukken. Meestal winnen we echter iets meer terug in de bochten. Dat was hier denk ik het geval in bochten 5 tot 7, maar wellicht niet in de heel langzame bochten. Op dat vlak was Red Bull erg sterk, vooral op de mediums. Die stelden hen in staat om net zo snel te zijn als wij in de langzaamste bochten.”

Dat Red Bull in Miami beter mee kon komen in de langzame bochten ten opzichte van voorgaande races, is volgens Binotto grotendeels te danken aan de upgrades die het Oostenrijkse team in Imola op de RB18 heeft gezet. Met die nieuwe onderdelen heeft Red Bull het gewicht van de auto weten te verminderen, wat weer goed is voor de wendbaarheid in met name de langzame bochten. Anderzijds heeft Ferrari in Miami voor het eerst een nieuw onderdeel meegenomen voor de F1-75, maar ondanks de low downforce-achtervleugel bleek Red Bull nog altijd aanzienlijk sneller op de rechte stukken.

Binotto weet dat Ferrari moet antwoorden en in Barcelona gaat dat ook gebeuren. Bij de Grand Prix van Spanje kunnen Carlos Sainz en klassementsleider Charles Leclerc rekenen op een forse upgrade. Leclerc meent dat die upgrade ook nodig is, nadat hij Max Verstappen twee weekenden op rij maximaal zag scoren: “Het lijkt erop dat ze voor de tweede race op rij een betere racepace hebben, maar ook beter met hun banden omgaan.”