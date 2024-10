Zorgen bij Bottas over vervolg F1-loopbaan: "Niet in mijn handen"

Wie rijdt er – naast Nico Hülkenberg – in 2025 bij Sauber dat vanaf 2026 verder gaat als het fabrieksteam van Audi? Zelfs voor de Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend in Austin, na drie weken zonder Formule 1, is die vraag niet opgelost. Valtteri Bottas, die maandenlang de beste papieren leek te hebben op een verlenging van zijn contract en zelfs in de afsluitende fase van de onderhandelingen zou zitten, is er niet langer gerust op volgend jaar nog op de grid te staan.

"Ik heb gezegd dat ik hoopte dat alles geregeld zou zijn tegen de tijd dat we hier (in Austin) zouden zijn, maar ik wacht nog steeds op de definitieve beslissing", zei de 35-jarige Fin op de mediadag van de USGP. Waarom er nog niet is getekend, kon Bottas ook niet verklaren. "Ik denk dat Mattia [Binotto, teambaas van Sauber] die vraag eerder kan beantwoorden dan ik."

"Niet in mijn handen"

Bottas zou inmiddels serieuze concurrentie hebben van het Zuid-Amerikaanse duo Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto, die nadrukkelijk op de deur van de Formule 1 kloppen. "Het ligt niet in mijn handen", aldus tienvoudig Grand Prix-winaar Bottas die niet inging op speculaties. "Natuurlijk probeer ik deze week mijn best te doen en hoop ik dat dat de stemming verbetert. Dat is de stand van zaken. We hebben elke week contact gehad en ik wacht gewoon op groen licht."

De Sauber-coureur kon donderdag nog niet zeggen hoe lang hij zal moeten wachten. "Een maand geleden kregen we te horen dat het zo snel mogelijk zou zijn", herinnerde Bottas zich. "Natuurlijk komt er op een gegeven moment ook een deadline van mijn kant." Als de ervaren coureur buiten de Formule 1 wil kijken of een andere rol in de koningsklasse op zich wil nemen, moet hij de komende weken een beslissing nemen. "Kerstmis komt eraan en dan is er nergens meer iets vrij. In de situatie waar ik nu in zit, met maar één vrij stoeltje, is er natuurlijk een risico", voegde een realistische Bottas er aan toe.

Bottas sluit uit dat hij geen contract krijgt, omdat hij hoge eisen stelt en (te) veel geld vraagt: "Dat zou geen probleem moeten zijn. Ik denk dat de voorwaarden waar we het over hebben zijn zoals ze zouden moeten zijn en ik denk dat Audi het budget zou moeten hebben, althans dat zeggen ze. Dus ik denk niet dat dat een probleem moet zijn."

Valtteri Bottas "blijft positief"

"Ik blijf positief, maar als je de auto niet hebt [om te presteren], is het echt moeilijk om te laten zien wat je kunt", verwoordde Bottas zijn dilemma. "De mensen die beslissingen nemen, hebben de neiging om naar de resultaten te kijken. Het is op dit moment niet makkelijk om te schitteren, maar ik moet Mattia gewoon vertrouwen. Ik moet erop vertrouwen dat hij weet wat hij aan me heeft. Ik voel en geloof dat ik deze cockpit moet hebben en dat het het beste is voor het team."