Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden

De uitdrukking 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' lijkt niet op te gaan voor de grote regelwijzigingen in de Formule 1. Als er één conclusie valt te trekken uit de eerste testweek in Bahrein, dan is het dat de top-vier – McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari – in 2026 opnieuw het tempo zal bepalen.

Met nieuwe chassisregels, actieve aerodynamica, een veel grotere nadruk op elektrische energie en een budgetplafond leek het speelveld voor alle elf teams dit jaar volkomen gelijk te zijn. Toch wijzen de eerste signalen erop dat juist dezelfde topteams van de afgelopen jaren weer bovenaan staan en dat het gat naar de rest van het veld zelfs groter is geworden. Dat beeld werd gedeeld door Haas-coureur Esteban Ocon, Williams-rijder Carlos Sainz en Racing Bulls-teambaas Alan Permane na de eerste wintertest in Bahrein.

"Het lijkt erop dat de kloof naar de topteams, de vier teams die vorig jaar al vooraan reden, groter is geworden", zei Sainz in een video van Williams. "Het zal de komende maanden en races veel werk kosten om dat gat te dichten." Ocon was nog directer toen hem werd gevraagd of Ferrari, Red Bull en Mercedes opnieuw gaan domineren. "Ik zou je graag iets anders willen vertellen", zei de Fransman. "Maar op dit moment lijken de top vier stevig vast te staan. Waar vorig jaar de top tien soms binnen drie of vier tienden zat, is dat nu misschien het geval voor de top acht. Daarna praten we over seconden verschil." Ocon benadrukte dat het beeld nog kan veranderen richting Melbourne, omdat teams tijdens de tests al updates meebrachten.

Toch lijken de eerste cijfers hem gelijk te geven. Mercedes noteerde in Bahrein de snelste tijd met Andrea Kimi Antonelli (1.33.669), terwijl Red Bull met Max Verstappen op dag één de langzaamste tijd van de topteams reed: 1.34.798. Dat laat volgens insiders nog ruimte voor verbetering. Het snelste middenveldteam was Haas dankzij Oliver Bearman met 1.35.394, gevolgd door Ocon. Alpine was het enige andere team in de 1.35-range door Franco Colapinto.

Fastest times from Bahrain Test 1 per team

P COUREUR TEAM Tijd (dag) 1 Antonelli Mercedes 1.33.669 (D3) 2 Hamilton Ferrari 1.34.209 (D3) 3 Piastri McLaren 1.34.549 (D3) 4 Verstappen Red Bull 1.34.798 (D1) 5 Bearman Haas 1.35.394 (D2) 6 Colapinto Alpine 1.35.806 (D3) 7 Hulkenberg Audi 1.36.291 (D3) 8 Albon Williams 1.36.793 (D3) 9 Lawson Racing Bulls 1.36.808 (D3) 10 Bottas Cadillac 1.36.824 (D2) 11 Stroll Aston Martin 1.38.165 (D3)

Volgens Permane draait het niet alleen om kwalificatieronden. "We hebben race-simulaties gezien van de grote teams waarvan je ongeveer kunt inschatten met welke brandstof ze rijden. Ze zijn echt heel snel", zei de opvolger van de naar Red Bull vertrokken Laurent Mekies. "Maar dat verrast me niet. Bij grote reglementswijzigingen lopen topteams meestal uit en vallen kleinere teams terug." Hij wijst erop dat de close racing tot en met 2025 mogelijk werd gemaakt door stabiele regels, het budgetplafond en aerodynamische testbeperkingen, waarbij lager geklasseerde teams extra windtunneltijd kregen.

Liam Lawson in de Racing Bulls VCARB03 Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Toch behouden topteams volgens hem een structureel voordeel. "De beste aerodynamici willen bij de beste teams werken. Waarom wil een topvoetballer bij een topclub spelen? Omdat mensen willen winnen. Iedereen in deze sport is extreem competitief."

Daarnaast speelt geschiedenis een rol. "Jarenlang reden we zonder budgetplafond. Het verschil tussen top en achterhoede liep in de tientallen, zo niet honderden miljoenen. Daarmee bouw je infrastructuur en tools die vandaag nog steeds gebruikt worden." Permane hoopt dat stabiele regels de kloof uiteindelijk weer verkleinen. "Wat we allemaal willen zien, is close racing. Niemand wil dat één team, één motorleverancier of één coureur alles domineert. We willen op vrijdag aankomen zonder te weten wie zondag wint. Dat is het doel van iedereen."