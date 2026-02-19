Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden
De middenmootteams in de Formule 1 vrezen dat ondanks het compleet nieuwe reglement, de kloof naar de teams in de top-vier dit jaar alleen maar groter is geworden.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
De uitdrukking 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' lijkt niet op te gaan voor de grote regelwijzigingen in de Formule 1. Als er één conclusie valt te trekken uit de eerste testweek in Bahrein, dan is het dat de top-vier – McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari – in 2026 opnieuw het tempo zal bepalen.
Met nieuwe chassisregels, actieve aerodynamica, een veel grotere nadruk op elektrische energie en een budgetplafond leek het speelveld voor alle elf teams dit jaar volkomen gelijk te zijn. Toch wijzen de eerste signalen erop dat juist dezelfde topteams van de afgelopen jaren weer bovenaan staan en dat het gat naar de rest van het veld zelfs groter is geworden. Dat beeld werd gedeeld door Haas-coureur Esteban Ocon, Williams-rijder Carlos Sainz en Racing Bulls-teambaas Alan Permane na de eerste wintertest in Bahrein.
"Het lijkt erop dat de kloof naar de topteams, de vier teams die vorig jaar al vooraan reden, groter is geworden", zei Sainz in een video van Williams. "Het zal de komende maanden en races veel werk kosten om dat gat te dichten." Ocon was nog directer toen hem werd gevraagd of Ferrari, Red Bull en Mercedes opnieuw gaan domineren. "Ik zou je graag iets anders willen vertellen", zei de Fransman. "Maar op dit moment lijken de top vier stevig vast te staan. Waar vorig jaar de top tien soms binnen drie of vier tienden zat, is dat nu misschien het geval voor de top acht. Daarna praten we over seconden verschil." Ocon benadrukte dat het beeld nog kan veranderen richting Melbourne, omdat teams tijdens de tests al updates meebrachten.
Toch lijken de eerste cijfers hem gelijk te geven. Mercedes noteerde in Bahrein de snelste tijd met Andrea Kimi Antonelli (1.33.669), terwijl Red Bull met Max Verstappen op dag één de langzaamste tijd van de topteams reed: 1.34.798. Dat laat volgens insiders nog ruimte voor verbetering. Het snelste middenveldteam was Haas dankzij Oliver Bearman met 1.35.394, gevolgd door Ocon. Alpine was het enige andere team in de 1.35-range door Franco Colapinto.
Fastest times from Bahrain Test 1 per team
|P
|COUREUR
|TEAM
|Tijd (dag)
|1
|Antonelli
|Mercedes
|1.33.669 (D3)
|2
|Hamilton
|Ferrari
|1.34.209 (D3)
|3
|Piastri
|McLaren
|1.34.549 (D3)
|4
|Verstappen
|Red Bull
|1.34.798 (D1)
|5
|Bearman
|Haas
|1.35.394 (D2)
|6
|Colapinto
|Alpine
|1.35.806 (D3)
|7
|Hulkenberg
|Audi
|1.36.291 (D3)
|8
|Albon
|Williams
|1.36.793 (D3)
|9
|Lawson
|Racing Bulls
|1.36.808 (D3)
|10
|Bottas
|Cadillac
|1.36.824 (D2)
|11
|Stroll
|Aston Martin
|1.38.165 (D3)
Volgens Permane draait het niet alleen om kwalificatieronden. "We hebben race-simulaties gezien van de grote teams waarvan je ongeveer kunt inschatten met welke brandstof ze rijden. Ze zijn echt heel snel", zei de opvolger van de naar Red Bull vertrokken Laurent Mekies. "Maar dat verrast me niet. Bij grote reglementswijzigingen lopen topteams meestal uit en vallen kleinere teams terug." Hij wijst erop dat de close racing tot en met 2025 mogelijk werd gemaakt door stabiele regels, het budgetplafond en aerodynamische testbeperkingen, waarbij lager geklasseerde teams extra windtunneltijd kregen.
Liam Lawson in de Racing Bulls VCARB03
Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Toch behouden topteams volgens hem een structureel voordeel. "De beste aerodynamici willen bij de beste teams werken. Waarom wil een topvoetballer bij een topclub spelen? Omdat mensen willen winnen. Iedereen in deze sport is extreem competitief."
Daarnaast speelt geschiedenis een rol. "Jarenlang reden we zonder budgetplafond. Het verschil tussen top en achterhoede liep in de tientallen, zo niet honderden miljoenen. Daarmee bouw je infrastructuur en tools die vandaag nog steeds gebruikt worden." Permane hoopt dat stabiele regels de kloof uiteindelijk weer verkleinen. "Wat we allemaal willen zien, is close racing. Niemand wil dat één team, één motorleverancier of één coureur alles domineert. We willen op vrijdag aankomen zonder te weten wie zondag wint. Dat is het doel van iedereen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari
FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein
Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin
Williams denkt nog niet aan F1-titelstrijd in 2026: "Zijn niet naïef"
Williams rijdt eerste meters met FW48 tijdens shakedown op Silverstone
Van Sainz tot Hadjar: alle F1-teamgenoten van Max Verstappen
Racing Bulls-teambaas ziet gelijkenissen tussen rookie Lindblad en Hadjar
Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026
Lawson optimistisch: "We maken duidelijk grote stappen"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties