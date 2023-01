Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko liet zich onlangs in een interview met Auto Motor und Sport al ontvallen dat Sebastian Montoya naar de FIA Formule 3 zou promoveren, maar bij welk team moet nog bevestigd worden. De komende twee maanden racet de zoon van zevenvoudig Formule 1 Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya in ieder geval voor de renstal van Hitech in het Formula Regional Middle East Championship. Afgelopen november werkte Montoya een F3-test af voor Hitech, samen met Gabriele Mini, die een van de F3-rijders van Hitech wordt in 2023.

"Ik ben ontzettend blij om aan te kondigen dat ik vanaf heden deel uitmaak van het juniorenteam van Red Bull Racing", zegt Montoya op Instagram. "Afgelopen jaar werd ik onderdeel van de atleten van het merk en nu gaan we samenwerken voor dat het ultieme doel: F1." Montoya eindigde vorig jaar bij Prema als dertiende in het Formula Regional European Championship en werd zevende in het Formula Regional Asian Championship voor Mumbai Falcons India Racing. Daarnaast nam de 17-jarige coureur deel aan verschillende IMSA-races in de LMP2-categorie en kwam onder meer in actie met zijn vader. In 2021 werd Montoya vierde in de Italiaanse Formule 4 en negende in de ADAC F4, ook met Prema.

Montoya is de derde coureur die onlangs is toegevoegd aan het talentenprogramma van Red Bull, naast Zane Maloney en Enzo Fittipaldi. Maloney, die in 2022 tweede werd in het FIA F3-kampioenschap, rijdt vanaf 2023 in de Formule 2. Fittipaldi gaat voor zijn tweede volledige F2-seizoen bij Carlin. Het drietal voegt zich bij de Red Bull-junioren Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Jak Crawford en Jonny Edgar. Lawson vervolgt zijn loopbaan na zijn derde plek in F2 in de Super Formula in Japan. Iwasa blijft in de opstapklasse bij DAMS en gaat daar voor zijn tweede seizoen. Hauger verhuist van Prema naar het Nederlandse F2-team van MP Motorsport, terwijl Edgar van Trident naar MP Motorsport gaat in F3. Wat Hadjar en Crawford gaan doen staat nog niet vast, maar dat duo nam bij Hitech wel deel aan de F2-test in Abu Dhabi eind vorig jaar.