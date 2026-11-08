Formule 1 GP van Brazilië

Gasly over druk van Colapinto-fans: “Na Helmut Marko is niets nog druk”

De Alpine-coureur kreeg te maken met online beledigingen van sommige Franco Colapinto-supporters, maar zegt dat hij de sfeer verwelkomt die door duizenden Argentijnse fans op Interlagos wordt gecreëerd

Federico Faturos

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 11:02

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De coureur van Alpine kreeg eerder dit jaar te maken met online haat, maar kijkt uit naar de race op Interlagos, waar duizenden Argentijnse fans zijn samengekomen om zijn teamgenoot aan te moedigen

Interlagos komt voor Franco Colapinto het dichtst in de buurt van een thuis-Grand Prix, en Pierre Gasly weet welke sfeer dat dit weekend rond de Alpine-garage in São Paulo creëert.

De vlag van Argentinië is een vertrouwd beeld geworden op Formule 1-tribunes sinds Colapinto in 2024 een einde maakte aan 23 jaar wachten op een coureur die uitkwam voor het land op de startgrid. De snelheid en omvang van de reactie overtroffen de verwachtingen, zelfs in een land waarvan de banden met de sport teruggaan tot het eerste wereldkampioenschap. En terwijl de inspanningen doorgaan om een Grand Prix terug naar Argentinië te halen, hebben duizenden fans er een gewoonte van gemaakt de grens over te steken om Colapinto op Interlagos te zien racen.

Die steun heeft op sociale media ook een lelijkere kant gehad, waar sommige accounts die zich als Colapinto-fans presenteren andere coureurs en Alpine zelf hebben belaagd. Gasly was daarvan sinds Colapinto zich bij het team voegde van tijd tot tijd het mikpunt, het meest recent na de Grand Prix van Spanje.

Gasly ziet het vooruitzicht om in São Paulo voor zo veel Argentijnse fans te racen als iets positiefs, zeker voor zijn teamgenoot.

"Ik denk dat we over de hele wereld Argentijnen hebben. Ik zou zeggen waarschijnlijk meer in Brazilië, omdat het dichterbij is. Je kunt de steun zeker voelen en dat is wat Franco zei. Voor hem komt dit het dichtst in de buurt van een thuisrace", zei Gasly in São Paulo.

Op de vraag of het aantal Argentijnse fans op Interlagos hem dit weekend onder druk zou kunnen zetten, lachte Gasly: "Ik zit al 10 jaar in F1 en als je eenmaal met Helmut Marko hebt omgegaan, levert niets anders nog druk op!"

"Ik weet wat ik als mijn werk moet doen en daar richt ik me op. Ik denk dat dat in het algemeen het mooie van F1 is en ik krijg eigenlijk best goede energie van dit soort momenten.

"Ik vind het leuk om geplaagd te worden en iemand te zijn die terugvecht. Ik geef altijd het beste van mezelf als ik op de baan ben. Brazilië is een plek waar ik veel steun krijg, dus dat is ook voor mij heel goede energie."

Colapinto heeft zich uitgesproken tegen online haat die met zijn fans in verband wordt gebracht, waarbij hij de kwestie aankaartte in een video die hij vorige maand op sociale media plaatste. De Argentijn zei donderdag dat hij sindsdien een verbetering had gezien, al benadrukte hij dat het iets was waaraan de bredere gemeenschap moest blijven werken.

"Ja, het is verbeterd. Ik denk dat we allemaal hebben gezien dat het is verbeterd, dus het is een gezamenlijke inspanning, niet alleen de mijne", zei hij. "Maar ja, ik heb al over het onderwerp gesproken en ik denk dat we ons als gemeenschap natuurlijk moeten blijven verbeteren, maar ik denk dat alles iets meer op de goede weg is."

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