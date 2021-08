Zomervakantie: Wat doen Max Verstappen en zijn F1-collega's?

De eerste helft van het seizoen eindigde voor Max Verstappen niet zoals hij had gewild. Met nog twee races te gaan tot aan de zomerstop, leidde de Red Bull-coureur het kampioenschap, maar na Groot-Brittannië en Hongarije staat Lewis Hamilton weer bovenaan. Op Silverstone kwam Verstappen bij een botsing met Hamilton hard in de bandenstapel terecht. En in de laatste race voor het reces – op de Hungaroring – zorgde een aanrijding in de eerste ronde ervoor dat hij met een zwaar beschadigde auto als tiende over de finish kwam.

Hoog tijd dus voor een paar weekjes vrijaf, aldus Verstappen. “Ik vind de pauze prima, ik ontspan me een week of tien dagen. Ik denk dat het goed is, je hoeft je geen zorgen te maken over trainingen, kunt eten wat je wilt en dan kun je er weer tegenaan.” Al te veel wil Verstappen niet kwijt over wat hij precies gaat doen de komende tijd. “Ik zal de meeste van mijn twee weken thuis doorbrengen. Een deel daarvan zal ik gaan reizen, een beetje ontspannen, maar niet te veel, want ik moet klaar zijn voor de tweede helft van het seizoen en me richten op het winnen van de races die nog resteren.”

Ook maakt Verstappen tijd vrij om wat te gaan simracen. “Als er races zijn die ik kan doen”, aldus de Nederlander, die toegeeft alleen te zullen starten als hij ook daadwerkelijk kan winnen. “Het hangt van de hoeveelheid tijd die ik kan oefenen af of ik aan een race wil meedoen.”

Vervolgens gaat het vizier alweer snel op de tweede helft van het seizoen. Dat begint op 27 augustus met de eerste vrije trainingen voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. “Het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd leuk om daar te rijden. Ik hoop dat we er een mooi resultaat kunnen neerzetten, maar ik weet dat ik sowieso gewoon zal genieten van het rijden van de rondjes rond Spa.”

Wat doen de overige Formule 1-coureurs?

Pierre Gasly oefent op Ibiza voor de Olympische Spelen van Parijs:

Valtteri Bottas doet in de VS mee aan een gravelbikerace:

Charles Leclerc brengt tijd door met zijn familie:

Carlos Sainz luistert naar Pino D'angio:

Daniel Ricciardo ligt op een McLaren(?):

Kimi Raikkonen is met zijn gezin in Italië:

George Russel speelt backgammon in Griekenland:

Lando Norris neemt in Kroatië de tijd voor wat fans: