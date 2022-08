Zomerreview Kees van de Grint: "Verwacht spoedig tweede F1-titel Verstappen"

Max Verstappen luidde zijn zomerstop in met een klinkende overwinning op de Hungaroring. Vanwege het tactisch falen bij Ferrari breidde de regerend wereldkampioen zijn voorsprong uit tot 80 punten in de WK-tussenstand. Bij de constructeurs gaat Red Bull Racing ook fier aan de leiding. Kees van de Grint verwacht dat Verstappen spoedig zijn tweede wereldtitel opeist. Het is echter nog maar driekwart jaar geleden dat de Nederlander zijn tot op heden grootste succes boekte in de autosport. De laatste race van 2021 in Abu Dhabi werd een ware thriller. Sindsdien ziet Van de Grint dat Verstappen anders rijdt.

Wat vindt Van de Grint van Verstappens seizoen tot dusver? "Dat is perfect", zegt de Nederlander in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Als je zelfs wedstrijden gaat winnen die je niet kan winnen en in dat soort wedstrijden het beste eruit haalt en de schade beperkt, dan is het kampioenschap in principe binnen en behoor je tot de echt groten." Vorig jaar begon Verstappen met acht punten achterstand aan de zomerstop, een heel andere situatie dan nu. Wat is de doorslaggevende factor in dat verschil in een jaar tijd? "Ferrari", vervolgt de Viaplay-analist. "Verleden jaar had Verstappen een echte tegenstander en Hamilton ook. Nu zou Verstappen op papier een tegenstander hebben, waarbij ik denk dat hij beter geworden is en misschien wel relaxter en het wat makkelijker gaat. Maar zijn tegenstander laat het totaal afweten. Kijk eens hoeveel punten Ferrari weggegooid heeft. Ik heb niet exact in mijn hoofd, maar anders was het verschil misschien twee of acht punten geweest. Het grote verschil dit jaar is met name Ferrari en ook een klein beetje Mercedes. Zij konden met name in het begin totaal niet meekomen. Dat wordt nu wel iets beter. Maar nogmaals: Ferrari heeft het laten liggen."

Lof voor Red Bull Racing

Van de Grint beoordeelt het seizoen van Verstappen dus als perfect, maar geeft ook complimenten aan Red Bull Racing. De voormalig Ferrari-adviseur stelt dat er niets op het jaar van de Oostenrijkse formatie aan te merken valt, maar weet dat Verstappen met zijn optredens daar een groot aandeel in heeft gehad. "Je moet als rijder ook echt een team om je heen hebben. Zij hebben een voortreffelijk team. Ze hebben de beste pitcrew en maken geen domme fouten met de strategie", gaat hij verder. "Je ziet dat Max daar ook invloed op heeft. Ze luisteren naar hem en vervolgens komt het goed. Hun seizoen verloopt voortreffelijk, maar Ferrari had heel wat meer punten kunnen scoren als team."

Over iets meer dan een week is de zomerstop voorbij en vervolgt de Formule 1 het seizoen op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Wat verwacht Van de Grint van de tweede seizoenshelft? "Mijn verwachting is dat we al spoedig de wereldtitel vieren. Ik denk ook dat het Wilhelmus geregeld nog gaat klinken. Ik hoop, en dan niet omdat ik daar gewerkt heb, voor de autosportfan dat Ferrari het in de pits en qua strategie beter gaat doen en dat we nog een paar verschillende winnaars zien. Maar ik snap ook dat de Verstappen-fan hoopt dat we alleen nog maar het Wilhelmus gaan horen."

De volledige zomerreview van Kees van de Grint zie je bovenaan deze pagina.