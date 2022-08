Max Verstappen begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races niet best aan zijn jacht op een nieuwe wereldtitel, maar heeft zich sindsdien uitstekend herpakt. De Nederlander won dit seizoen al acht races en heeft inmiddels – mede door het falen van de concurrentie – een ruime voorsprong van tachtig WK-punten. Bovendien heeft hij de RB18 inmiddels goed onder de knie. Waar teamgenoot Sergio Perez de openingsfase van het seizoen een stukje beter was, heeft Verstappen de situatie bij Red Bull nu volledig naar zijn hand gezet. Hij ligt daarmee op koers voor zijn tweede wereldtitel. Ook Jan Lammers is onder de indruk. De sportief directeur van de Dutch Grand Prix gaat in gesprek met Motorsport.com uitgebreid in op de eerste seizoenshelft van Verstappen.

“Indrukwekkend”, omschrijft Lammers het seizoen van Verstappen. “Je ziet dat iedereen in dit vak zo ongelofelijk veel respect heeft voor hem. Het feit dat hij echt altijd levert. Of het nu op vrijdagochtend of zondagmiddag vanaf pole-position is, hij staat er altijd. Ik heb het de laatste weken al vaker gezegd, maar een Checo Perez laat zien hoe goed Max is. Wat Checo doet is normaal in de racerij. Hij heeft een paar races gehad waar je dacht dat hij net zo snel was als Max. Dat is waarschijnlijk ook zo op z’n beste dag. Maar Max heeft altijd z’n beste dag. Die heeft maar één ding waar hij zich op focust en dat is op de zaken waar hij invloed op heeft. Dat is nu. Als hij nu de vrije training voor ogen heeft is hij daarmee bezig en niet met de zondag. Dat is zo knap van hem. Hij kan altijd het beste uit zichzelf, zijn omgeving, zijn materiaal en zijn mensen halen. En ook uit de situatie. Denk aan de laatste race in Hongarije, dat is echt een van zijn mooiste overwinningen. Hij moest zo hard vechten vanaf de tiende plek. Hij spinde, dat laat zien hoe hij er bovenop zat, er was geen foutmarge. Daar komt hij mee weg. Daar kun je gewoon niet omheen.”

Psychologische uitdagingen

Lammers geniet van de afzonderlijke uitdagingen waar rijders mee te maken hebben. Een coureur als Max Verstappen werkt met hele andere verwachtingen dan bijvoorbeeld Zhou Guanyu, die dit seizoen zijn Formule 1-debuut maakte bij Alfa Romeo en daarvoor al het stempel paydriver had gekregen. “Ik heb in de hele breedte ontzetten veel waardering voor de deelnemers die allemaal vanuit hun eigen problematiek moeten zien te scoren. We hebben een Zhou, die heeft weer met hele andere omstandigheden te maken dan een Max. Zo zijn er heel veel. Als je van goede komaf bent en je hebt veel geld achter je, dan heb je weer hele andere zaken die je moet bewijzen naar een groot publiek. Dat vind ik mooi. Al die psychologische uitdagingen waar die mensen voor staan, ik vind het mooi om te zien hoe ze dat toch voor elkaar krijgen.”

Verstappen heeft eerder zelf ook wel te kennen gegeven dat er een last van zijn schouders is gevallen sinds hij op die betreffende zondagavond in december de wereldtitel pakte in Abu Dhabi. Daarmee voltooide hij na jarenlang hard werken het ‘project Verstappen’ en heeft hem een zekere vorm van rust gegeven. Lammers ziet dat ook terug in de prestaties van de Limburger. “Hij rijdt nu met de rust van een wereldkampioen”, gaat Lammers verder. “Hij is ooit een keer met z’n vader en moeder begonnen met het karten. Je hebt dan altijd dat doel om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Als jong ventje heb je wel die overtuiging, maar af en toe bedenk je jezelf ook dat het nog niet gaat meevallen. Het gebeurt niet zomaar. Langzaam maar zeker kwam hij steeds dichterbij en nu heeft hij het bereikt. Het sentiment dat hij uitte, dat hij niet beslist die acht wereldtitels hoeft te halen en alle records hoeft te breken, vind ik ook heel tekenend voor Max. Hij is heel helder in zijn communicatie. Hij zegt: ‘We zijn ooit in de karting begonnen om wereldkampioen in de Formule 1 te worden’. En dat is gelukt. Hij gaat niet vergelijken, maar hij heeft er natuurlijk nog heel veel plezier in en is veel te goed om nu al wat anders te gaan doen. Ik vind het mooi dat hij verder kijkt dan alleen zijn carrière in F1. Wat dat betreft is het een voorbeeldige topsporter."

Het volledige interview met Jan Lammers is bovenaan deze pagina te zien. Daarin bespreekt onze video-redacteur Leonie Oude Elferink ook de situatie bij Ferrari, het nieuwe reglement en de sleutel tot succes van Verstappen met oud-coureur Lammers.