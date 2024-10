Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten klopte de FIA bij Red Bull aan vanwege de 'bib'. De Oostenrijkse renstal zou via een systeem van binnenuit de voorste bib in hoogte kunnen aanpassen tussen de kwalificatie en de race, wat een voordeel oplevert in beide sessies. De kwestie draaide echter niet om het bestaan van dat systeem, maar om de vraag of zij deze ook daadwerkelijk gebruikt hebben tussen de kwalificatie en race, aangezien dat tegen de regels zou zijn. Immers zijn bij de start van de kwalificatie de parc fermé-regels van kracht. Red Bull ontkende de verhalen stellig en benadrukte dat het onmogelijk zou zijn om de rijhoogte via de bib aan te passen, zonder dat personeel van de FIA dat door zou hebben. De concurrentie wilde een onderzoek van de FIA zien en het bestuursorgaan deed voerde ook een inspectie uit, waarna het deze zaak als gesloten beschouwde.

De parc fermé-regels zijn vastgelegd in het sportief reglement van de Formule 1 en in feite mogen er in die periode enkel aanpassingen worden doorgevoerd omwille van veiligheid, zoals het repareren van kapotte onderdelen na een crash of aanpassingen om het comfort van de coureur in de cockpit te verbeteren. De mogelijkheden om aanpassingen aan de afstelling door te voeren zijn tijdens parc fermé zeer beperkt. Voor de performance kan enkel de hoek van de flaps op de voorvleugel aangepast worden. Teams mogen geen delen van het bodywork vervangen, verwijderen of toevoegen. Als een team alsnog onderdelen wil aanpassen, moet het een schriftelijk verzoek indienen bij de FIA en hen ervan verzekeren dat het vervangende onderdeel hetzelfde is qua ontwerp, gewicht en functie. Onderdelen die dan van de auto gehaald worden, blijven bij de FIA zodat deze verder geïnspecteerd kunnen worden - indien dat nodig geacht wordt.

Een toeziend oog

Om ervoor te zorgen dat de teams zich aan de regels houden, heeft de FIA twee systemen: een menselijke en elektronische. Onderdeel van dat eerste systeem is de inzet van scrutineers - controleurs dus. "We hebben 20 controleurs die elke bewerking aan de auto in de gaten houden en opschrijven zodat we die later kunnen controleren", legt Manuel Leal, plaatsvervangend technisch afgevaardigde van de FIA, uit. "Aan het begin van het seizoen moeten de teams een lijst indienen met de bewerkingen die ze normaal gesproken in parc fermé binnen de reglementen uitvoeren - wij keuren die dan vervolgens goed of af. Elke auto is anders, dus ze kunnen zeggen dat ze voor het controleren van de verbrandingskamer de bougies moeten verwijderen en voor het verwijderen van de bougies moeten ze iets anders verwijderen. Deze lijst wordt aan de controleurs gegeven, zodat ze kunnen volgen wat er gebeurt."

Naast deze controleurs die alles fysiek in de gaten houden, zijn er ook camera's binnen de garage zodat er altijd een oogje in het zeil gehouden kan worden. "We hebben een camera boven elke auto die wordt bewaakt en opgenomen", verklaart Leal. "In wezen is het vergelijkbaar met de camerabeelden van een beveiligingsbedrijf. We monitoren in realtime, er zijn constant mensen die meekijken en we kunnen alles zien wat er met die auto gebeurt.”

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Afstellingsformulier

De FIA kan ook op andere manieren controleren of de teams zich aan de regels houden en niet ineens iets aan hun auto aanpassen wat tegen de regels in is. "De teams moeten voor de kwalificatie voor elke auto een afstellingsformulier invullen", legt Leal uit. "Dus als ze bijvoorbeeld crashen en de auto weer in elkaar moeten zetten, gaan we kijken of ze alleen de crashschade repareren en niet de afstelling veranderen. We moeten dan dezelfde instellingen zien en zullen dan een afstellingscontrole uitvoeren. Als er iets vervangen moet worden, bijvoorbeeld een potentiometer op de ophanging die het heeft begeven, dan moeten we bewijs zien van het probleem en als het te maken heeft met een kritisch prestatiepunt, zoals gewichtsverdeling, ballast, ophanging of aero - behalve de flap van de voorvleugel - dan zal een FIA-medewerker controleren of het hetzelfde is.”

De FIA is zich ervan bewust dat er ruimte is voor teams om diep in de auto aanpassingen te maken die een afstelling kunnen veranderen. Daarom kan het naast deze controles ook nog grijpen naar een andere maatregel: het verzegelen van onderdelen. Dat gebeurde ook bij de bib van Red Bull in Austin. "Motoren en versnellingsbakken zijn natuurlijk verzegeld", zegt Leal. "Maar wij behouden het recht om verzegelingen aan te brengen op elk onderdeel dat we in de gaten willen houden. Als er dus iets is waar we ons zorgen over maken dat kritisch is en moeilijk live te zien, zelfs met de camera's, dan voegen we een verzegeling toe. [Dat gebeurt] op zijn minst bij versnellingsbakken, krachtbronnen, ERS-systemen, bodyworkpanelen en het zitje van de coureur, maar we kunnen waar nodig verzegelingen plaatsen. Ik denk dat we in de loop van het seizoen wel 40.000 verzegelingen bestellen, dus dat geeft wel aan hoe streng onze controles zijn."

Na de kwalificatie kunnen de teams nog twee uur lang aan hun auto's werken, waarna er een doek overheen moet en deze tot aan de volgende dag beveiligd moet blijven. Vijf uur voor de start van de opwarmronde worden deze weggehaald zodat er meer werk verricht kan worden. In de ochtend van de race voert de FIA met haar personeel nog inspecties uit om er zeker van te zijn dat alle auto's aan de regels voldoen. "FIA-personeel controleert normaal gesproken op zondagochtend de afstelling en de onderdelenspecificatie, gewoon om er zeker van te zijn dat een controleur niets over het hoofd heeft gezien. Maar het is gewoon een extra niveau van waakzaamheid voor ons om er zeker van te zijn dat teams zich aan de reglementen hebben gehouden, dat we een gelijk speelveld hebben en dat we, tenzij er een dwingende reden is, de race ingaan met auto's in de staat waarin ze zich hebben gekwalificeerd."