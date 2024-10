Zo werkt de samenwerking tussen Haas F1 en Toyota

De samenwerking met Toyota is een groot moment voor Haas F1, nog altijd het jongste team van de Formule 1. Sinds de komst in 2016 heeft Haas F1 vooral een alliantie gehad met Ferrari, waar het nog altijd de nodige onderdelen van koopt. Nu heeft Haas F1 in Toyota een grote autofabrikant gevonden als technisch partner en zijn er veel mogelijkheden voor beide partijen om te profiteren van deze samenwerking. Het hoofddoel van die samenwerking is volgens teambaas Ayao Komatsu simpelweg om de plannen te versnellen om zijn ambitie waar te maken om meer vooraan mee te doen. Het team wil immers een herhaling van 2023 voorkomen, toen het helemaal onderaan eindigde. Onder Komatsu zijn er al grote veranderingen te zien en die zullen alleen maar toenemen, onder meer in de vorm van een nieuwe hospitality voor de Europese races vanaf 2025.

De deal met Toyota is echter van een heel ander kaliber en heeft enkele kritische vragen doen rijzen. Komatsu kon echter veel inzichten en antwoorden bieden, waardoor het al een stuk duidelijker is wat deze samenwerking precies betekent voor Toyota, Haas F1, Ferrari en Haas' andere technische partner, Dallara.

Voor Haas is dit een programma voor de lange termijn

De samenwerking werd aangekondigd als een 'meerjarige overeenkomst' en Komatsu maakt duidelijk dat het 'eigenlijk een lange termijn samenwerking' is en dat dient een duidelijk doel: om Haas 'competitiever te maken zodat we meer naar de voorkant van de grid kunnen komen'. "Als het kleinste team van de grid [Haas heeft momenteel 300 mensen in dienst, maar is bezig om dit met 10 procent te laten groeien in zijn wervingscampagne] komen we middelen en hardwarecapaciteit tekort om bepaalde dingen te begrijpen", zegt Komatsu. "En om competitiever te zijn in het middenveld, zoeken we iemand die ons meer middelen en paardenkracht kan geven en die ook de hardware heeft en weet hoe die hardware te gebruiken."

Haas zal als onderdeel van deze samenwerking toegang krijgen tot Toyota's voormalige F1-faciliteit in Keulen, waar nu de succesvolle World Endurance Championship- en World Rally Championship-teams van Toyota gebruik van maken. Het betekent echter niet dat Haas afhankelijk zal zijn van de Toyota-windtunnel, waar McLaren tot voor kort gebruik van maakte om zijn aerodynamica te verbeteren. Een nieuwe windtunnel in Woking maakte een einde aan de samenwerking op dat vlak.

Wat haalt Toyota hier uit?

"Ik was op zoek naar een manier om sneller te kunnen zeggen: 'Hoe kunnen we dit team in de kortst mogelijke tijd vooruit helpen?'", verklaarde Komatsu in een groepsinterview met geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "En toen we eenmaal begonnen te praten met [Toyota Gazoo Racings manager of motorsport engineering, Masaya] Kagi, is het precies wat zij [ook] zoeken. Het was echt wederzijds voordelig." Dit betekent dat Toyota nu zijn ingenieurs kan sturen om processen en ontwerpideeën op F1-niveau te leren, terwijl het zich niet hoeft in te kopen op de grid. Haas krijgt in ruil daarvoor een aanzienlijke middelenboost. "Ze zijn op zoek naar de nieuwste F1-kennis, zoals vaardigheden", legt Komatsu uit. "Die hebben wij, maar wij hebben niet hun faciliteiten. Wij hebben niet het aantal mensen, hun middelen."

Toyota's ingenieurs maken in eerste instantie geen deel uit van Haas F1

Maar Komatsu maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat er 'voor nu' geen Toyota-ingenieurs naar Haas F1 zullen gaan. Toch is dat wel een toekomstige ambitie binnen deze samenwerking. Volgens de Haas F1-teambaas zijn de juiste ingenieurs hiervoor alleen nog niet gevonden. "Het is niet dat we het niet willen", benadrukt de Japanner. "We zullen het juiste personeel in het raceteam plaatsen. De werving van bepaalde topposities bij het raceteam is een echte strijd geweest [in de wervingscampagne voor 2024]. En als TGR dat personeel had dat in het profiel past, dan had ik hem of haar meteen aangenomen. Maar op dit moment hebben ze dat niet. Dus we nemen geen TGR-personeel aan voor het raceteam, maar dat is niet omdat dat de filosofie is. We nemen degene aan die het beste bij de baan past."

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Toyota levert een alternatieve financieringsbron voor Haas...

Door Haas' nieuwe technische partner te worden, heeft Toyota een alternatieve manier gecreëerd voor het team om onderdelen te kopen die het nodig heeft. Dit verschilt van de bestaande relatie met Ferrari en Dallara en wordt beschouwd als een sponsorfonds waaruit onderdelen worden betaald. "Het werkt niet heel anders dan met Ferrari en Dallara", verklaart Komatsu. "Als je een voorvleugel koopt van Dallara, dan hangt daar een prijskaartje aan. Dat gebeurt middels sponsoring. Als we TGR vragen om onze voorvleugel te maken, dan zal er een inkooporder volgen en betalen wij dus voor die voorvleugel, maar dat wordt gedaan middels sponsorgeld. Als we een voorvleugel door Dallara laten maken, moet meneer Haas dat betalen. De bron van het geld is dus anders, maar het mechanisme zelf is fundamenteel hetzelfde."

... maar Toyota is geen titelsponsor zoals Alfa Romeo/Sauber

Hoewel Haas een F1-auto met Toyota-logo's toonde bij de presentatie op Fuji, is er geen sprake van een titelsponsoring door het Japanse bedrijf - iets waar eerder dit jaar wel geruchten over gingen. MoneyGram blijft de titelsponsor van Haas, een deal die naar verluidt goed moet zijn voor rond de 25 tot 35 miljoen dollar per jaar. Er is wel een financieel element in de samenwerking met Toyota in de vorm van middelen voor de productie en ontwikkeling van auto's, al is deze deal veel meer waard dan de branding die Alfa Romeo onlangs uitvoerde als titelsponsor van Sauber, van 2018 tot 2023. "Op dit moment is MoneyGram onze titelsponsor, dus er zal voorlopig niets veranderen aan die titelsponsor en de teamnaam. Natuurlijk komt er een moment in een bepaald jaar om zo'n gesprek aan te gaan met de sponsor. We houden ons daar wel mee bezig als het zover is."

Door de deal kan Haas voor het eerst een TPC-programma runnen, en dat is waar de Toyota-coureurs om de hoek komen kijken

In het persbericht van Toyota waarin deze nieuwe overeenkomst wordt aangekondigd, staat dat 'de overeenkomst de deelname van TGR-coureurs aan testsessies van het Haas F1 inhoudt'. Gevraagd door Motorsport.com hoe dit precies zou werken in 2025, aangezien er dan maar één officiële F1-test is waar Esteban Ocon en Oliver Bearman aan zullen deelnemen, onthulde Komatsu dat er gewerkt wordt aan een Testing of Previous Cars-programma [TPC]. "Dat hebben wij nog niet gehad", merkt hij op. F1-teams mogen gedurende het seizoen met F1-auto's van minstens twee jaar oud testen - iets wat buiten het budgetplafond valt.

Zo'n TPC-programma kan ook gebruikt worden om ingenieurs, monteurs en jonge coureurs op te leiden. Alpine en McLaren zijn voorbeelden van teams met een uitgebreid TPC-programma om coureurs voor te bereiden op F1, waaronder Oscar Piastri en Jack Doohan. Red Bull Racing gebruikte zo'n TPC-test eerder dit jaar om met Max Verstappen op Imola te zoeken naar de problemen met de RB20.

Voor Haas hangt er nog een voordeel aan zo'n TPC-programma. "Als één race-engineer of één performance-engineer besluit om weg te gaan of een probleem heeft [en niet] in staat is om de race bij te wonen, hebben we het echt moeilijk. We zitten de hele tijd op de limiet", legt Komatsu uit. Dat zou middels zo'n TPC-programma dus opgelost kunnen worden en zo is dit ook een voorbeeld van hoe deze samenwerking voordelig is voor Toyota en Haas. Komatsu erkent dat het 'veel investeringen vergt om het zelf te doen', maar 'TGR ondersteunt dat enorm en dan willen ze ook nog jonge coureurs in dit programma stoppen om F1-kilometers te maken'. "Als we volgend jaar twintig TPC-dagen willen inplannen, dan kunnen we dat doen. Of we dat gaan doen, is weer een andere kwestie. Om die TPC's te kunnen doen, nemen we nieuwe mensen aan bij Haas F1, maar TGR zal ook personeel aanleveren. Het wordt dus een volledig gezamenlijke inspanning."

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas krijgt een uitgebreidere reservecoureursdeal voor 2025

Haas F1 beschikt momenteel over Pietro Fittipaldi en Oliver Bearman als reservecoureurs. Dat bleek handig te zijn, aangezien Bearman in Baku moest invallen voor de geschorste Kevin Magnussen. Maar omdat Fittipaldi in de IndyCar actief is, was Haas vooral afhankelijk van Mercedes-reserve Frederik Vesti in het geval dat er wat aan de hand was met Bearman of Nico Hülkenberg. Komatsu moet met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur nog in gesprek over de reservecoureur voor 2025, maar geeft ook aan dat er 'absoluut een mogelijkheid' is dat Toyota-coureurs als Ryo Hirakawa - ook actief als McLaren-reserve - in de toekomst ingezet kunnen worden voor het TPC-programma.

Motorsport.com heeft vernomen dat Magnussen een kandidaat zou kunnen zijn voor zo'n rol, aangezien Haas en Magnussen alsnog willen blijven samenwerken ondanks dat de Deen aan het einde van het seizoen dus moet plaatsmaken. Dat is dan uiteraard alleen in het geval dat Magnussen niet het zitje naast Hülkenberg krijgt bij Sauber.

Toyota gaat Haas helpen bij de bouw van F1-simulator

Misschien wel de meest gedetailleerde uitleg over hoe de nieuwe samenwerking Haas een boost zal geven, kwam via Komatsu die uitlegde hoe Toyota zijn team gaat helpen om de eerste F1-simulator te bouwen in de fabriek in Banbury - waar naar verwachting ook belangrijke nieuwe faciliteiten zullen worden gebouwd. Voorheen kon Haas zich alleen melden in Maranello om te testen in de Ferrari-simulator. Haas gebruikte deze echter vooral voor de wintertests, aangezien 'de mogelijkheden tijdens het seizoen behoorlijk beperkt zijn'. Reden daarvoor is dat Komatsu met zijn toch al kleine team naar eigen zeggen niet van het personeel in het Verenigd Koninkrijk kon vragen om naast de 24 raceweekenden 'ook nog eens tien weken in Italië door te brengen voor simulatiesessies'.

"Zonder deze samenwerking is het heel moeilijk voor ons om een simulatorprogramma te runnen", voegt de teambaas toe. “Ten eerste hebben we de hardware niet, dus we moeten de hardware vinden. We moeten hardware kopen. We moeten het installeren. Dan duurt het eeuwen om de simulator aan de praat te krijgen en goede correlatie te krijgen. TGR heeft expertise in de simulator - zowel voor zichzelf als voor hun klantprojecten. Dus zij hebben de hardware en zij hebben de expertise op het gebied van bediening - we krijgen alle aspecten van de bediening van een simulator. Dus nogmaals, daar gaan we van profiteren door deze samenwerking." Ocon en Bearman kunnen dan dus in de simulator in Banbury stappen om zelf vooruitgang te boeken, maar Haas kan deze simulator ook gebruiken om de banden tussen de coureurs en hun race- en performance-engineers te verbeteren. Maar, belangrijk om te benoemen: Haas zal nog niet stoppen met het gebruiken van de Ferrari-simulator...

Zo werkt de band met Ferrari nu

"Ollie [Bearman] heeft ook in de simulator in Maranello gereden voor onze aerodynamische ontwikkeling", concludeerde Komatsu over zijn simulatoruitleg. "Dus om wat consistentie te behouden, blijft Ollie doen wat hij al deed, maar Ollie gaat ook in de simulator in Banbury rijden." Maar dat is lang niet alles wat Haas gaat behouden in de bestaande deal met Ferrari. Komatsu heeft 'vanaf het allereerste begin van het idee van de samenwerking' met Vasseur gesproken en houdt vast aan het concept dat de 'samenwerking tussen Ferrari en Haas de basis is' van de F1-inspanningen van zijn team.

Haas zal volgens Komatsu nog gebruik blijven maken van de windtunnel in Maranello voor zijn toekomstige F1-auto's en zal ook de versnellingsbak en ophanging van Ferrari blijven kopen. Daarnaast benadrukte Toyota zelf dat het geen ambities heeft om als motorleverancier toe te treden. Haas heeft een motorendeal met Ferrari en die loopt nog tot en met 2028. "Fundamenteel gat er dus niks veranderen", stelt Komatsu. "Wat mij betreft heeft deze samenwerking [met Toyota] niets te maken met [de] krachtbron-kant. Het gaat puur om de chassiskant bij deze technische alliantie."

Komatsu liet daarnaast optekenen dat hij er hard aan werkt om Ferrari te verzekeren dat als zij die Toyota-Haas-alliantie als een bedreiging zien, die samenwerking niet gaat werken. "Dus ik zorgde ervoor dat het niet het geval zou zijn. Natuurlijk stuurde Ferrari bepaalde eisen waarbij ik ze moest garanderen, 'kijk, we gaan door met dit en dit en dit'. Maar nogmaals, dat gingen we sowieso doen. Het was dus eigenlijk heel eenvoudig en van alle kanten was er een goede samenwerking.

Wat dit voor de deal met Dallara betekent

De Italiaanse raceautofabrikant Dallara heeft alle chassis' van de Haas F1-auto's geproduceerd sinds 2016. Komatsu benadrukt dat dat 'ook een belangrijke band' is. De Toyota-deal betekent dat het bedrijf nu bepaalde samengestelde auto-onderdelen voor Haas gaat produceren, maar op dit moment betekent dit nog niet dat Dallara zijn huidige positie bij het team zal opgeven. Haas behoudt ook zijn ontwerpkantoor in Ferrari's fabriek in Maranello. "We zullen ook bespreken met welke parameters we blijven samenwerken met Dallara en met welke parameters we gaan samenwerken met Toyota, maar we zullen naast elkaar bestaan", zegt Komatsu. "Het is niet om elkaar te vervangen."

Wanneer Haas resultaten verwacht te zien van samenwerking met Toyota

Hülkenberg liet onlangs in gesprek met Motorsport.com weten dat Haas 'in de komende jaren een serieuze kandidaat' zal worden. Nu Toyota aan boord is en het financierings-/ontwerpmodel ingrijpend is gewijzigd, verwacht het team dat dit zich zal vertalen in een betere F1-vorm. Misschien zelfs een eerste F1-podium of -overwinning. Maar toen Komatsu specifiek werd gevraagd of Toyota kan helpen met het ontwerp en de prestaties van de auto van Haas in 2025, benadrukte hij dat Haas 'niet onmiddellijk' de resultaten zal voelen van die samenwerking.

"Zoals bij elk partnerschap moeten we elkaar begrijpen", stelt Komatsu. "En dan moeten we een paar dingen proberen. Zelfs zoals bij de productie van koolstofcomposiet - we moeten bepaalde proeven doen om te begrijpen hoe lang het gaat duren, wat voor soort kwaliteitsinformatie-uitwisseling mogelijk is. We moeten van elkaar leren. Maar zoals bij alles zal het tijd kosten. En als je te snel gaat, valt elke organisatie volledig uit elkaar. Dus we kunnen niet te veel haast maken. Hoewel... het is een race, het is de Formule 1, dus we gaan dingen zo snel mogelijk doen. Maar er is een goede balans, dus we moeten het op de juiste manier doen."