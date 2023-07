Zo ziet Max Verstappen de toekomst van de Formule 1 zelf het liefst

Zoals bekend stapt de Formule 1 in 2026 over op een compleet nieuw reglement. Zowel het motorreglement als ook de regelgeving voor het chassis gaat op de schop. De Formule 1 en FIA hebben het motorreglement voorop gezet en daarbij vooral veel aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Ondanks dat de verbrandingsmotor blijft bestaan, gaat het aandeel elektrisch vermogen omhoog in de hybrides en moet de interne verbrandingsmotor minder brandstof gaan gebruiken. Het is een compromis dat onder meer Audi en Honda over de streep heeft getrokken, aangezien deze regels goed aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van beide merken.

Door primair vanuit de motor te redeneren, zijn de gevolgen aan de chassiskant echter immens. Zo denkt de Formule 1 aan actieve aerodynamica en vreest Christian Horner een scenario waarin coureurs moeten terugschakelen op rechte stukken. Max Verstappen heeft zijn zorgen tijdens de zondagse persconferentie in Oostenrijk voor het eerst uitgesproken na een vraag van Motorsport.com en heeft zelf een heel ander ideaalbeeld van de Formule 1 op termijn, al weet hij zelf ook dat niet alles even haalbaar is.

Hybride inruilen voor V8 en aanmerkelijk lichtere auto's

Als hem op het circuit van Silverstone wordt gevraagd hoe het ideaalplaatje voor de toekomst eruitziet, steekt de wereldkampioen van wal: "De auto's die we nu hebben zijn ongelooflijk snel. Maar puur om te rijden vond ik de auto's van 2020 en 2021 wat fijner. Die waren nog wat scherper en wendbaarder, al waren die natuurlijk ook al erg zwaar", benoemt Verstappen met het gewicht meteen een eerste verbeterpunt. De Formule 1 heeft ook aangegeven het gewicht vanaf 2026 omlaag te willen brengen, maar met meer elektrisch vermogen en dus een grotere batterij geeft Verstappen dat streven niet heel veel kans van slagen.

Als hij de regels zelf mag uittekenen, gaat Verstappen dan ook een hele andere kant op. "Ik zou absoluut afstappen van die hybride motoren. Iedere keer dat ik weer in een F1-auto met een V8-motor stap, ben ik verbaasd over hoe soepel die motor eigenlijk loopt. Qua topsnelheid zijn die auto's een stuk langzamer dan wat we nu hebben, maar als je kijkt naar het pick-up punt van de motor, het koppel en gewoon de hele overdracht van het vermogen, dan zijn die motoren fijner dan wat we nu hebben. Dat geldt overigens ook voor het op- en terugschakelen. Het voelt allemaal wat natuurlijk aan."

Verstappen refereert daarmee naar eigen zeggen aan de auto's uit pakweg 2010 en 2011, al weet hij ook dat dat die bolides niet op alle vlakken voldoen aan wat de Formule 1 tegenwoordig nastreeft. "De veiligheidsstandaarden liggen nu natuurlijk veel hoger en worden nog steeds verder verbeterd. Hierdoor worden de auto's automatisch al veel zwaarder en moeten de chassis' ook steeds sterker worden gemaakt om dat aan te kunnen. We kunnen de auto's daardoor niet zomaar lichter maken, al is wat we nu hebben echt veel te zwaar. Daar moeten we in ieder geval wel naar kijken", vervolgt de Red Bull-coureur tijdens zijn mediarondje.

Geen 18 inch en veel meer luchtweerstand

Daarnaast blijkt Verstappen ook niet zo'n voorstander van de overstap op 18-inch wielen, waar de Formule 1 samen met het nieuwe technische reglement in 2022 voor heeft gekozen. "Met de grote wielen die we tegenwoordig hebben, zie je niet heel veel in de bochten, bijvoorbeeld of je de apex raakt of niet. Ik heb liever weer kleinere wielen, die vond ik fijner."

Tot slot wil Verstappen graag op een andere wijze inhaalacties mogelijk maken, zodat DRS op termijn kan worden afgeschaft. "Ik zou de auto's weer veel meer draggy maken, dus veel meer luchtweerstand geven. Dan ben je ook niet meer zo afhankelijk van DRS. Maar in 2026 zullen de auto's zoals het nu lijkt juist veel minder drag hebben", wijst Verstappen naar de actieve aerodynamica met bijvoorbeeld wegklappende vleugels op rechte stukken. "Dan wordt het inhalen alleen nog maar lastiger. Dus ja, al met al zou ik wel wat dingen veranderen."

