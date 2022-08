Zo vieren de Formule 1-coureurs zomervakantie

Na maanden vol actie, duels, pech en belangrijke resultaten was de Formule 1 hard toe aan een welverdiende break. De F1-fabrieken moeten verplicht twee weken dicht, zodat (bijna) al het personeel ook echt kan genieten van de rust. Ook de coureurs maakten van de gelegenheid gebruik om uit te rusten en de batterij op te laden voor de bomvolle tweede seizoenshelft.

Een van de rijders die ondanks de zomerpauze volop in de schijnwerpers stond, was Fernando Alonso. De Spanjaard maakte daags na de Grand Prix van Hongarije tot verrassing van velen - waaronder zijn huidige werkgever Alpine - bekend de Franse formatie in 2023 in te ruilen voor Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zocht de rust op door met een boot langs een aantal Griekse eilanden te varen. De training ging echter gewoon door. Daarnaast bezocht hij zijn eigen museum en kartbaan, waar hij wat rondjes reed. Met zijn partner en Formule 1-presentatrice Andrea Schlager genoot hij van de zon en het strand op een onbekend oord.

Heel wat coureurs zochten het water op, zo ook Esteban Ocon. De Fransman dobberde in de Italiaanse wateren, vermaakte zich op de boot en maakte mooie wandelingen.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden heel wat te overdenken in hun zomervakantie. Het duo koos ook voor een luxueus jacht om wat tijd op zee door te brengen. De Monegask reisde af naar Bonifacio op Corsica, waar hij een aantal dagen vertoefde. Later zocht hij zijn Spaanse teamgenoot op op de Balearen, waar Sainz en zijn familie de zomer al vele jaren doorbrengen.

Ook Mercedes-coureur George Russell zocht het water op en was op en rond Mallorca te vinden. Mick Schumacher reisde eveneens af naar die contreien.

Geen zee maar wel water was er voor Daniel Ricciardo. Ondanks alle geruchten over zijn naderende gedwongen vertrek bij McLaren liet hij zijn gebruikelijke grote lach zien. De exacte locatie is niet helemaal bekend.

Lewis Hamilton bracht zijn tijd heel anders door. De zevenvoudig wereldkampioen reisde af naar Namibië en Rwanda, naar eigen zeggen op zoek naar zijn roots. De Brit vermaakte zich op allerlei manieren en kon zich weer opladen voor een drukke tweede seizoenshelft.

Ook zijn voormalig teamgenoot Valtteri Bottas koos voor wat meer actie. De Fin reisde af naar Wyoming waar hij samen met zijn partner, professioneel wielrenster Tiffany Cromwell, de nodige kilometers maakte. Eerder was hij al aanwezig bij de Tour de France voor vrouwen. En met een bolide met iets minder pk’s maakte hij nog wat testkilometers.

Pierre Gasly verruilde zijn AlphaTauri voor een schitterend verblijf in Griekenland. Hij grapte al dat zijn naam nu ‘Petros’ zou moeten zijn…

Alexander Albon verruilde zijn Williams voor een iets langzamer apparaat. De Thai vermaakte zich prima op de golfbaan en gebruikte zijn tijd op de green om op te laden.

Max Verstappen liet weinig los over zijn vakantieverblijven. Wel werd hij gespot in Ramatuelle, bij Saint Tropez en Ushuaïa op Ibiza, waar hij een concert van zijn goede vriend Martin Garrix bijwoonde. Wel liet hij zien ook tijdens de vakantie hard te werken aan zijn conditie om fit en fris aan de tweede helft van het jaar te beginnen.

Oh oh Cherso voor Nicholas Latifi. De Williams F1-coureur had een luxe resort uitgekozen om bij te komen van de eerste seizoenshelft en zich op te laden voor misschien wel zijn laatste maanden in de Formule 1.