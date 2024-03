Zo verhoudt de RB20 zich volgens Max Verstappen tot de vorige Red Bull

Tijdens de opening van het Formule 1-seizoen in Bahrein is gebleken dat Red Bull Racing de zaakjes in ieder geval technisch weer zeer goed voor elkaar heeft. Max Verstappen domineerde de seizoensopener en reed het voltallige veld op minimaal 22 seconden, te beginnen met zijn eigen teamgenoot. Carlos Sainz volgde op 25 tellen, al moet gezegd dat het gat met de eerste non-Red Bull vorig jaar 38 seconden bedroeg in Bahrein. In vergelijking met 2023 heeft Red Bull het concept behoorlijk overhoop gehaald. Hoofdengineer Paul Monaghan heeft terecht laten weten dat de onderliggende filosofie nog hetzelfde is, maar dat de auto vooral visueel is aangepakt.

Red Bull zag met de RB19 een ontwikkelingsplafond in zicht komen en denkt met de nieuwe creatie meer mogelijkheden in de doorontwikkeling te hebben. Het is belangrijk omdat het een concept voor twee jaar is. In 2025 ligt de focus al grotendeels op het nieuwe reglement en dus op de volledig nieuwe 2026-auto's. Het verklaart waarom Red Bull afgelopen winter ondanks de succescampagne van vorig jaar andere afslagen heeft genomen. De demonstratie in Bahrein laat zien dat de aanpak werkt, al rijst de vraag of de coureurs achter het stuur ook iets voelen van het nieuwe concept. Geeft dit concept de coureurs een ander gevoel of vergt het een andere rijstijl?

"Vraagtekens zijn weg, ook langzame bochten voelen iets beter"

"Eigenlijk is het gevoel in de auto nog wel min of meer hetzelfde, alleen op alle vlakken iets beter", reageert Verstappen op die vragen van Motorsport.com. "Dat is precies wat we wilden bereiken. De auto van vorig jaar was al goed, al viel die hier en daar nog wel iets te verbeteren. Vooral in langzame bochten voelt de auto van dit jaar iets fijner aan dan de RB19." Het is wat Verstappen intern heeft aangedragen als één van de voornaamste verbeterpunten, al wil de wereldkampioen nog niet meteen concluderen dat Singapore dit jaar beter zal gaan. "De langzame bochten voelen wel beter aan, maar op stratencircuits krijg je natuurlijk ook de hobbels en de kerbs er nog bij."

Het belangrijkste is dat de RB20 voor de coureurs in ieder geval als een evolutie voelt, ondanks dat die er behoorlijk anders uitziet. "Toen ik voor het eerst instapte, voelde het in ieder geval niet als een compleet andere auto. Dat is positief", aldus Verstappen. De Limburger erkent nu wel voor het eerst dat het veranderen van concept initieel 'vraagtekens' opriep. "Voor jezelf als coureur is het altijd een beetje een vraagteken, waarschijnlijk meer dan voor het team. Als je de auto voor het allereerst ziet, dan denk je toch 'oeh, dit ziet er wel anders uit, gaat het allemaal werken?' Maar het team heeft het huiswerk duidelijk goed gedaan. Ze vertrouwen op alle simulaties en op de windtunnel. De afgelopen jaren hebben we wel laten zien dat we erg goed zijn in die dingen."

"Balans hetzelfde, alleen auto is op alle vlakken iets beter"

Het zijn twee aspecten die door teamgenoot Sergio Pérez worden gedeeld, zowel de vraagtekens in het begin als ook het gevoel achter het stuur. "Het veranderen van concept was absoluut een risico, maar alles werkt. Als je het over de balans hebt, dan is die nu erg vergelijkbaar met wat we vorig jaar hadden. Het is alleen zoals Max al zei op alle vlakken beter", spreekt de Mexicaan. "Verder leren we natuurlijk nog continu over onze nieuwe auto, zoals dat voor alle teams geldt. Naarmate we naar andere circuits gaan, zullen we alleen maar meer leren over het concept. Hopelijk kunnen we de progressie doorzetten en onze auto beter doorontwikkelen dan de concurrenten."