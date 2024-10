De titelstrijd in de Formule 1 is spannend, want in theorie zijn er nog vijf coureurs die kans maken op het kampioenschap. Toch is het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris natuurlijk het meest in het oog springend. Verstappen heeft een aardige voorsprong van 57 punten te pakken op de McLaren-coureur, maar met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan is het nog lang niet zeker dat de Nederlander voor de vierde keer op rij kampioen wordt.

De uitdaging voor Norris is duidelijk. Hij moet gemiddeld per raceweekend iets meer dan elf punten inlopen op Verstappen. Dat klinkt fors, maar is zeker niet onmogelijk. Bovendien zijn er nog twee sprintraces te verrijden, waar extra punten verzameld kunnen worden. De McLaren-coureur moet dus eigenlijk elk weekend maximaal scoren om de titel te bemachtigen, maar dat is geen onmogelijke opgave. Verstappen heeft de taak om de voorsprong te verdedigen en het liefst uit te lopen. Dat is hem in Austin goed gelukt. In de races daarvoor snoepte Norris bijna elk weekend wat van de voorsprong af, want Verstappen scoorde tot aan de race in Amerika voor het laatst in België meer punten dan zijn concurrent.

De bookmakers hebben zich ook gebogen over de titelstrijd. Zij stippen Verstappen gezien zijn voorsprong als de absolute favoriet aan. Met een odd van 1,15 gaan zij overduidelijk uit van een volgende titel voor de Red Bull-coureur. Toch is de odd voor Norris helemaal zo slecht nog niet. Voor elke euro die op de coureur uit Bristol wordt ingezet, ontvangt degene die ingezet heeft 4,25. Een verschil van slechts 3,10 dus!

Mocht je een echt gokje willen wagen en Charles Leclerc als titelwinnaar voorspellen, dan is de odd significant hoger. Elke euro die je inzet levert dan 34,00 op. Ook Oscar Piastri en Carlos Sainz hebben theoretisch gezien nog titelkansen. Als dat lukt en je hebt ingezet, dan kan dat een fortuin opleveren. Elke euro op Piastri levert namelijk 201 euro op, mocht Sainz een geweldige stunt uithalen dan levert elke euro 1001 op.