Zo reageert de F1-wereld op de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari

Oud-Formule 1-coureur Marcus Ericsson heeft het nieuws vernomen en speculeert er al meteen op los. Alexander Albon naar Mercedes in 2025?

Gokkantoor Paddy Power heeft komiek Conor Moore ingeschakeld om met een van zijn befaamde imitatievideo's in te gaan op de opzienbarende transfer van Hamilton naar Ferrari.

Bij Viaplay reageren analisten Giedo van der Garde, Tom Coronel en Ho-Pin Tung op de spraakmakende overstap van de zevenvoudig wereldkampioen.

Romain Grosjean staat alvast klaar om het zitje van Hamilton over te nemen...

Te midden van alle chaos op sociale media plaatst oud-Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas een nogal kalme foto. Wellicht geniet hij van de chaos...

... of speelt er toch meer? Enkele dagen geleden was de Fin nog te vinden in Brackley - jawel, de locatie van de fabriek van Mercedes F1. Hmm...

Voormalig Ferrari-junior Callum Ilott, die anno 2024 actief is in de Hypercar-klasse van het WEC, reageert zoals velen het nieuws hebben aanschouwd: vol verbazing.

Als een van de hoofdrolspelers in de saga heeft ook Carlos Sainz natuurlijk van zich laten horen op social media. Hij maakte zelf - redelijk gedwongen - wereldkundig dat hij eind 2024 afscheid neemt van Ferrari.

Zo'n bijzondere overstap vraagt toch wel om een extra Max Verstappen-podcast, zoals de cooldown rooms met de Nederlander regelmatig genoemd werden.

Bij Red Bull hebben ze ook voor dit grote nieuws wel een fragment klaarstaan - bedoeld of onbedoeld.

De tijd vliegt. Charles Leclerc die als testcoureur van Haas kort na zijn F1-debuut de stap maakte naar Ferrari terwijl Lewis Hamilton na jaren van Mercedes-dominantie nu ook naar de kant van de Tifosi stapt.

Maar... wisten zij eind vorig jaar misschien al meer dan wij?

Ook tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk heeft het nieuws vernomen en doet alvast een voorspelling van hoe het zal lopen voor Hamilton.