Zo reageerden de F1-coureurs op de slopende hitte in Qatar

Voorafgaand het Formule 1-weekend in Qatar werd al volop gesproken over de hoge temperaturen. De thermometer zou naar verluidt zo'n 40 graden aantikken. Op vrijdag en zaterdag was het al heet, maar niet zo extreem als op zondag. Tijdens de start van de race, terwijl de zon al weg was, was het nog steeds ruim boven de 30 graden. Het was echter met name de hoge luchtvochtigheid, in combinatie met de verplichte drie bandenwissels door problemen met het Pirelli-rubber en het daaruit voortvloeiende hoge tempo, die het zwaar maakten.

Het zorgde er in ieder geval voor dat Esteban Ocon in ronde vijftien moest overgeven onder zijn helm. Uiteindelijk hield de Fransman het hoofd koel en kwam als zevende aan de finish. "Dit waren de zwaarste zes punten ooit. Dat staat vast", zegt de Alpine-coureur. "De lucht die we in de cockpit krijgen is echt verschrikkelijk. Het voelt als vuur dat door de helm gaat. In de vijftiende ronde voelde ik me niet lekker. Ik gaf over in de auto. Ik wist daarna rustig te worden en mijn concentratie weer te vinden. Ik kreeg het onder controle, maar laten we hier in december terugkomen en niet in oktober. Dit was een hele zware."

Alexander Albon had in parc fermé moeite om uit zijn Williams te klimmen. De Thai kreeg meteen hulp van een collega. Uiteindelijk bracht Albon nog een bezoek aan het medisch centrum vanwege een zonnesteek. "Dit was een van de zwaarste races van het jaar. Ikzelf werd blootgesteld aan de hitte", zegt Albon. "We worstelden tevens met oververhitting in de cockpit, dat is iets waar we naar moeten kijken." Ook teamgenoot Logan Sargeant had moeite met de hitte. Hij viel uit doordat hij zich niet lekker voelde. Na een bezoek aan de artsen werd al snel geconcludeerd dat er gelukkig weinig aan de hand was. "Het belangrijkste is dat Alex en ik in orde zijn. Ik voelde me de hele week al niet fit en dus was uitdroging door de hitte niet heel handig. Het laatste dat ik wilde was uitvallen, maar ik moest mijn gezondheid prioriteit geven. Ik ga de komende week herstellen en in Austin terugslaan."

Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll had na 57 ronden moeite om uit de AMR23 te klimmen en leunde vervolgens een paar keer tegen een van zijn voorbanden aan. Hij voelde zich dusdanig slecht dat hij meteen daarna een ambulance opzocht. Nadien meldde de Canadees dat hij tijdens de race een aantal keren het gevoel had flauw te vallen door een lage bloeddruk. "Ik viel een paar keer weg in de auto", zegt Stroll na afloop. "Het was zwaar, maar dat was het waarschijnlijk voor iedereen."

Charles Leclerc gooide het met name op de verplichte driestopper: "Dit was waarschijnlijk voor elke coureur de zwaarste race uit zijn F1-loopbaan", aldus de Ferrari-coureur. "Iemand die zegt dat dat niet zo is, geloof ik niet. Het was een opeenstapeling van dingen. Allereerst was het ontzettend heet. We hadden tevens een baan met veel snelle bochten, maar het significantste waren de drie pitstops. Op hoge snelheid hoefde je dus niet om je banden te denken. Het waren dus alleen maar kwalificatieronden. De uitdroging is zo heftig. Daardoor wordt je zicht wazig, gaat je hartslag naar de maan en is het lastig om alles onder controle te houden. Het was echt heel lastig." De Monegask stipt aan dat water drinken ook heel lastig wordt. "Je drinkt als het ware thee omdat het water zo'n 60 graden wordt. Het is daarom lastig om jezelf te hydrateren."

Voor Valtteri Bottas voelde de race in ieder geval heftiger aan dan die in Singapore. "De temperatuur in de cockpit werd echt te hoog", zegt de Fin, die ook geregeld in de sauna zit. "Het zat echt tegen de limiet van een hitteberoerte aan. Je wordt in de auto echt gemarteld. Als het nog heter werd, was het niet veilig meer."

Video: Sargaent voelt zich niet lekker en besluit pits op te zoeken