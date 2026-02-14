Zo monitort de FIA een F1-race: Achter de schermen bij RaceWatch

Om alle beelden, data en informatie van een Grand Prix te stroomlijnen en zo duidelijk mogelijk bij de fan in de huiskamer te krijgen, maakt de Formule 1 gebruik van het digitale zenuwcentrum RaceWatch. Dit systeem combineert zo’n 200 audio- en videofeeds met data van meer dan 300 sensoren op de auto’s.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan het inmiddels ook track limits detecteren en gebeurtenissen op de baan interpreteren. Motorsport.com kreeg exclusief inzicht in hoe het platform - dat samen met technologiepartner Catapult werd ontwikkeld - werkt en sprak met Chris Bentley, bij de autosportfederatie FIA eindverantwoordelijk voor de informatiestrategie.

Een deel van de videobeelden waarmee de FIA de sessie volgt. Foto door: FIA

200 audio- en videosignalen

RaceWatch is niet iets dat zomaar uit de lucht is komen vallen. Volgens Bentley is het systeem het resultaat van vijftien jaar doorontwikkeling. "Veel mensen realiseren zich niet hoe lang we al aan deze systemen werken. Oorspronkelijk was het puur een video-reviewsysteem, maar inmiddels is het uitgegroeid tot wat wij een competitie-managementplatform noemen."

Het systeem heeft voor en tijdens een Grand Prix een breed scala aan functies: ongeluk- en incidentdetectie, controle van track limits, technische monitoring onder leiding van FIA's technisch afgevaardigde Joe Bauer, het toezicht op krachtbronnen, bandenbeheer en zelfs de werking van de weegschalen aan het begin van de pitstraat.

"Alles komt samen in één geïntegreerd platform", aldus Bentley. "Tijdens een gemiddeld raceweekend beheert RaceWatch ongeveer 200 audio- en videosignalen. Dat gaat verder dan alleen de internationale tv-feed. Het systeem verwerkt ook CCTV-beelden rond het circuit, camera’s in de startgridpanelen, pitlane-camera’s boven de pitboxen, Parc Fermé-camera’s in de garages en onboardbeelden van alle coureurs. Aan de audiokant analyseert en transcribeert het systeem zelfs teamradio."

De camera's op de startgrid houden onder andere in de gaten of er een valse start is gemaakt. Foto door: FIA

Gebruik van AI

Voor 2025 is een belangrijke innovatie toegevoegd: camera’s in de startgridpanelen die realtime het gedrag van auto’s herkennen. Het systeem kan de wedstrijdleiding waarschuwen bij een mogelijke valse start, maar ook de coureurs zelf alarmeren wanneer een auto stilvalt op de grid. Tot en met 2024 mochten stewards alleen straffen uitdelen als een sensor beweging registreerde. In gevallen waarin een auto bewoog zonder sensortrigger – zoals bij Lando Norris in Saoedi-Arabië 2024 – kon geen straf volgen. De nieuwe cameratechniek vult dat gat op.

Dankzij AI kan RaceWatch elke auto live volgen en afwijkingen herkennen. Door camerabeelden te combineren met het positioneringssysteem van de FIA en technologiepartner Catapult leert het systeem wat de "ideale" racelijn is. Afwijkingen worden automatisch gemarkeerd en als waarschuwing naar wedstrijdleiding gestuurd.

Catapult-CTO Gareth Griffith vult aan: "We hebben modellen van hoe een auto zich hoort te gedragen. Als een auto plots veel langzamer is dan verwacht, of twee auto’s samen traag bewegen, vermoeden we een incident. Het systeem markeert dat direct en stuurt je naar de juiste camera."

RaceWatch kan ongevallen herkennen en melden. Foto door: FIA

Niet alleen video: auto's hebben 300 sensoren

Naast video speelt sensordata een cruciale rol. Meer dan 300 sensoren voeden RaceWatch met telemetrie, bandendata en technische informatie. Het platform synchroniseert alles, zodat officials onmiddellijk kunnen zien wat een coureur doet: remmen, sturen, gasgeven of liften onder geel. "We zien bandenspanning, verwarmingsdata in de garages en koppelingen met de TPM-systemen van teams", vertelt Bentley. "Als er een alarm is, kunnen onze technici exact zien hoe banden zijn behandeld. Zelfs het retourneren van banden gebeurt volledig digitaal."

Het onboard-scherm waarop een deel van de gegevens van de sensoren op de auto van elke coureur is geïntegreerd. Foto door: FIA

Wanneer stewards een incident onderzoeken, kan RaceWatch automatisch een gesynchroniseerde mozaïekweergave maken: meerdere camerahoeken gecombineerd met telemetrie. Alles wordt daarna opgeslagen in het Catapult FIA Hub-archief. Dat archief maakt het mogelijk om binnen seconden vergelijkbare incidenten uit het verleden op te roepen, inclusief beelden en data.

De data zijn niet alleen toegankelijk voor de FIA. Ook teams mogen ze, in het kader van transparantie, inzien. Een van de grootste toepassingen is track-limitscontrole. Dankzij computer vision herkent het systeem of een auto buiten de baan rijdt, inclusief de blauwe lijn die in 2024 werd ingevoerd. Ongeveer 95% van alle gevallen wordt nu automatisch verwerkt; slechts 5% vereist nog menselijke beoordeling.

Met behulp van AI kan RaceWatch eventuele track limits herkennen en signaleren. Foto door: FIA

Systeem blijft zich ontwikkelen

Vroeger stonden marshals fysiek in bochten om overtredingen te controleren. Het kostte tijd alvorens die tot een oordeel kwamen. Nu krijgen teams binnen seconden feedback. In 2026 wil de FIA nog een stap verder gaan door teams direct de beelden te sturen waarop een beslissing is gebaseerd.

Een voorbeeld is de Saoedi-Arabië GP van 2023, toen de stilgevallen auto van Lance Stroll buiten camerabereik stond en zijn GPS wegviel. Sindsdien schat RaceWatch automatisch de positie van een auto in en selecteert het relevante camerahoeken. Ook de Virtual Safety Car is sinds kort in het platform geïntegreerd – een illustratie van hoe snel de FIA aanpast en innoveert. Achter elk raceweekend draait een onzichtbare machine die nooit stilstaat. RaceWatch is daar het kloppend hart van: een digitaal brein dat veiligheid, eerlijkheid en snelheid moet garanderen in een sport die steeds complexer wordt.