Formule 1 GP van Brazilië

Zo kan Mercedes de F1-constructeurstitel pakken in GP van Brazilië

De ronde in Sao Paulo wordt opnieuw een kans voor de Silver Arrows om de kroon van 2026 veilig te stellen

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 10:54

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Nadat Kimi Antonelli zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroverde tijdens de Grand Prix van Mexico, kan Mercedes in Brazilië een negende constructeurstrofee aan zijn palmares toevoegen.

De Silver Arrows hebben dit seizoen tot dusver 12 van de 19 Grands Prix gewonnen, waardoor ze comfortabel aan de leiding gaan in het kampioenschap. Alleen Ferrari kan ze mathematisch nog achterhalen, maar met een achterstand van 126 punten is dat een zware opgave.

Mercedes kreeg in Mexico een eerste kans om de titel binnen te halen, maar daarvoor was een 1-2 nodig en mocht Ferrari niet meer dan vier punten scoren. Ditmaal betekent het verschil dat de renstal uit Brackley in Sao Paulo minstens drie punten meer moet scoren dan de Scuderia.

Niet-uitputtende manieren waarop Mercedes de titel kan winnen tijdens de GP van Brazilië

Beide Mercedes-auto's finishen in de punten en voor de Ferrari's Mercedes pakt een 1-2, 1-3 of 1-4 Mercedes finisht als 2-3 of 2-4 en Ferrari wint niet Beide Mercedes-auto's finishen in de top-vijf, geen Ferrari op het podium Antonelli of Russell finisht in de top-acht, beide Ferrari's vallen uit

In de eerste 19 ronden van het seizoen (sprintraces niet meegerekend) heeft Mercedes Ferrari 10 keer met drie punten of meer verslagen.

Antonelli neemt van Hamilton over als held van Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Het seizoen 2026 is de eerste keer sinds 1955 dat Mercedes wereldtitels heeft gewonnen zonder Lewis Hamilton, waarbij de jonge Antonelli is opgestaan.

“De kampioenschappen met Lewis waren absoluut ongelooflijk en bevredigend”, zei teambaas Toto Wolff.

“Ik had het gevoel dat we allemaal deel uitmaakten van Lewis' geschiedenis, van de grootste kampioen, en dat we er in de komende jaren op zouden terugkijken en zouden zeggen: ‘We zijn wereldkampioen geweest met Lewis Hamilton’. En dit is iets waar ik nog altijd heel veel aan denk. Hij is iemand die relevant is gebleven en cultureel ook ver buiten de Formule 1 nog altijd heel relevant is.

“Dus dat waren heel, heel bijzondere kampioenschappen die ik mijn hele leven bij me zal dragen, en deze is anders. Zoals ik eerder zei, voor mij is [Kimi] nog steeds het kind dat visueel niet eens veel is veranderd.

“Het is zo verfrissend. Ik probeerde hem een paar weken geleden te pakken te krijgen en zei: ‘Waar is Kimi?’. Kimi is voor zijn verjaardag in het waterpark. Geweldig! En zolang we allemaal kunnen helpen om dat te behouden, is hij verweven met Mercedes, en dat is ook geweldig om te zien.”

Aanvullende berichtgeving door Roberto Chinchero en Ronald Vording

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