McLaren introduceert een opvallende nieuwe indicator op het stuur. Het systeem moet Lando Norris en Oscar Piastri helpen bij het complexe energiebeheer van de nieuwe F1-motoren.

Laurens Stade Gianluca D'Alessandro
Gepubliceerd:
Display van McLaren-stuur 2026

Foto door: Gianluca D'Alessandro

Tijdens de eerste wintertest in Bahrein werd duidelijk dat de verschillende motorleveranciers uiteenlopende benaderingen hanteren voor batterijmanagement, waaronder het gebruik van lagere versnellingen in de bochten.

Teams moeten een manier vinden om coureurs duidelijk te maken of het hybridesysteem energie terugwint of juist levert. In het hybridetijdperk van 2014 tot en met 2025 gaf een speciale indicator op het stuurwiel aan hoeveel energie er nog in de batterij zat, wat het verschil kon maken bij de voorbereiding van een kwalificatieronde of tijdens duels op de baan.

Tot vorig jaar verliep de oplaadfase daarom veel minder ingrijpend: enerzijds droeg de inmiddels afgeschafte MGU-H aanzienlijk bij aan het terugwinnen van energie, anderzijds was de MGU-K kleiner en beschikte deze over een beperktere energie-inzet.

De MGU-K is echter inmiddels drie keer zo krachtig geworden, waardoor het oplaadproces veel duidelijker merkbaar is geworden. De krachtbron kan nu energie terugwinnen tijdens lift-and-coast of zelfs in bochten. Door het ontbreken van de MGU-H is dat oplaadproces tijdens het rijden bovendien veel nadrukkelijker aanwezig.

In sommige bochten, zoals bocht 12 in Bahrein, vertrouwen coureurs uitsluitend op de verbrandingsmotor om energie te sparen voor de daaropvolgende rechte stukken. Coureurs bereiden zich hier uiteraard op voor in de simulator, maar een extra referentie tijdens het rijden kan van grote waarde zijn.

Een tweede systeem voor McLaren

Daarom heeft McLaren gekozen voor een nog gedetailleerdere aanpak, die zich onderscheidt van de rest van het veld. De meeste teams hebben de indicator op het stuur behouden - vaak een gekleurde balk - die visueel weergeeft hoeveel energie er nog in de batterij beschikbaar is.

Naast de traditionele balk beschikt het stuur van de MCL40 over een tweede systeem, geplaatst boven de versnellingsindicator, dat bedoeld is om Lando Norris en Oscar Piastri te laten zien hoe de MGU-K werkt.

Wanneer de balk vanuit het midden naar de rechterkant uitloopt, betekent dit dat de MGU-K actief is en energie afgeeft. Beweegt de balk daarentegen vanuit het midden naar links - doorgaans tijdens het remmen, in langzame bochten of bij lift-and-coast - dan wint de MGU-K energie terug.

De indicator werkt niet op een binaire manier: de balk laat ook geleidelijk zien wanneer de MGU-K in de zogeheten derating-fase komt, waarbij het vermogen stapsgewijs wordt verminderd voordat het systeem stopt met leveren of overschakelt naar het terugwinnen van energie.

In de eerder genoemde secties waar de MGU-K niet actief is, zoals in bocht 12 in Bahrein, verdwijnt de balk volledig van het stuur. Daarmee krijgt de coureur het signaal dat alleen de verbrandingsmotor actief is.

