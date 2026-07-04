"Zo heeft het geen zin om naar een race te gaan" - Hadjar snoeihard over Red Bull-starts

Voorafgaand aan de sprintrace had Max Verstappen al de verwachting uitgesproken dat hij vooral in zijn spiegels moest kijken, met name naar George Russell en Charles Leclerc. De viervoudig wereldkampioen bleek gelijk te hebben, al stond wederom een slechte start niet in zijn script. Zowel Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar kwam slecht van zijn plek, waarna laatstgenoemde zijn frustratie bepaald niet onder stoelen of banken stak.

“Die starts, het is steeds hetzelfde verhaal. Het is gewoon irritant, jongens. Ik weet zeker dat het straks wel weer mijn schuld zal zijn”, zei Hadjar direct na de race over de boordradio. Toen de reactie luidde dat Red Bull aan een oplossing werkt – inclusief eenvoudigere procedures voor de coureurs – vervolgde Hadjar: “Iedereen krijgt het voor elkaar, iedereen, behalve wij. Dus…”

Toen Hadjar zich nadien meldde in het vierkantje voor de media was de frustratie nog onverminderd aanwezig. “Ik bedoel, we krijgen de starts gewoon niet voor elkaar. We begrijpen het simpelweg niet”, vertelde Hadjar aan Viaplay. “Zo heeft het geen zin om naar een race te gaan als je van tevoren al weet dat je meteen vier plaatsen gaat verliezen. In mijn geval verloor ik er zelfs nog meer dan dat. Het is de hele tijd schokkend.”

Gevraagd naar de dieperliggende oorzaak gaf Hadjar toe dat Red Bull de problemen nog altijd niet volledig begrijpt. “Ik weet het niet, anders zou ik deze problemen niet hebben. Vorig jaar had ik uit 24 starts ook 24 goede starts. Nu, met deze nieuwe reglementen en de motor, lijken we het niet te begrijpen. Maar Racing Bulls doet het veel beter dan wij, dus dat is een beetje vreemd.”

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Verstappen: Red Bull simpelweg “te langzaam” in Silverstone

Verstappen erkende overigens dat zijn slechte start ditmaal niet zozeer met de Red Bull-krachtbron te maken had, maar meer met wielspin. “Nee, ik had gewoon wielspin. Ik liet de koppeling los en toen wielspin. Dan moet je gewoon wachten totdat ie weer grip pakt. Dat was niet ideaal, maar uiteindelijk rij je jezelf dan wel weer redelijk terug naar een normale positie.”

Verstappen wist de derde plek terug te pakken, maar zag nadien Lando Norris, Russell en Leclerc allen langszij komen. Het laat in zijn optiek zien dat Red Bull het lek op een circuit als Silverstone nog altijd niet boven heeft. “Dan zie je gewoon dat we te langzaam zijn, in langzame bochten en snelle bochten. En we hebben meer bandenslijtage dan de rest.”

De sprintrace op Silverstone liet ook weer een terugkeer van het beruchte jojo-racen zien, maar Verstappen heeft zich voorgenomen om daar niks meer over te zeggen. “Dat is gewoon hoe het is. Je kunt op het ene rechte stuk inhalen, maar dan heb je weer geen batterij voor het volgende rechte stuk. Zo is het. Ik ga daar niks meer over zeggen.”

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