Nog voordat het echte seizoen van start gaat zullen de twintig coureurs zich weer moeten melden voor de testdagen in Bahrein, van 21 tot en met 23 februari. Met de onthullingen van kleurstellingen en de F1-auto's voor 2024 komt het nieuwe seizoen steeds dichterbij, waardoor de periode van vrije tijd ten einde komt voor de coureurs. Wat hebben de coureurs in de twee maanden sinds de seizoenfinale in Abu Dhabi 2023 gedaan?

De regerend F1-kampioen Max Verstappen heeft zijn vrije tijd in ieder geval nuttig besteed. De 26-jarige Red Bull-coureur genoot van een GT3-test op het circuit van Portimão, waar hij samen met vader Jos, manager Raymond Vermeulen en diens zoon en DTM-coureur Thierry aanwezig was. Hij reed rond in de Ferrari 296 GT3 in Verstappen.com-kleuren, die Vermeulen ook in de DTM vertegenwoordigt. Dat bleek te gaan om een test met Emil Frey Racing, het team van Vermeulen. Verstappen hielp daarbij niet alleen het team met zijn inzichten, maar ook Vermeulen zelf. Verstappens link met de GT3 gaat verder dan deze test, aangezien hij in 2025 zijn eigen GT3-team wil oprichten.

De actie hield daar echter niet op. Verstappen is ook een fervent simracer en heeft op dat gebied ook niet stilgezeten. Hij nam deel aan de iRacing 24 uur van Daytona en won die race namens zijn simraceteam, Team Redline. Daarnaast won hij twee van de eerste drie races in het Real Racers Never Quit-kampioenschap, opgericht door Team Redline. Door afwezigheid in races 4 en 5 kan Verstappen echter de titel uit het hoofd zetten, aangezien er nog slechts één race te gaan is en de achterstand te groot is. Buiten het racen om heeft Verstappen ook nog even op de planken gestaan tijdens een skivakantie met vriendin Kelly Piquet.

Sergio Perez heeft zijn vrije tijd voor een deel besteed aan veel sponsorverplichtingen, zoals op sociale media terug te vinden is. Perez was aangekondigd als ambassadeur van Nescafé, was te spotten in een reclamespotje voor KitKat en was te gast bij een evenement voor Kavak. Perez was daarnaast ook aanwezig bij het FIA-gala in Baku, waar Verstappen en Christian Horner ook bij waren om de trofeeën in ontvangst te nemen en vloog naar Japan voor de Honda Thanks Day.

Lewis Hamilton heeft deze winter ook niet stilgezeten, al is de afgelopen dagen duidelijk geworden dat er wel wat meer speelde dan alles wat hij op sociale media heeft gedeeld. Donderdag kwam namelijk het nieuws naar buiten dat in 2025 hij de spraakmakende overstap maakt naar Ferrari na gesprekken met het team uit Maranello. Naast deze gesprekken heeft de zevenvoudig wereldkampioen zoals vaker de bergen in Colorado bezocht om bij te komen van het drukke seizoen 2023, waarin hij derde werd. Daarnaast ging hij ook nog naar een NFL-wedstrijd van de Denver Broncos, waar hij mede-eigenaar van is, tegen de Los Angeles Charges. Hamilton droeg een vintage Denver-jasje en keek toe hij de Broncos de Chargers met 24-7 versloegen in het SoFi-stadion. Daarnaast heeft hij nog andere activiteiten gedaan, zoals skydiven en surfen.

Fernando Alonso heeft in Oviedo een eigen museum en kartcomplex staan en heeft daar ook wat tijd doorgebracht. De tweevoudig F1-kampioen heeft verschillende karts getest en de volgende generatie coureurs geïnspireerd. Bovendien was er nog wat tijd voor donuts in een duokart. Alonso heeft bovendien foto's gedeeld van een test met een Aston Martin Vantage DTM-bolide op het circuit van Jarama in Madrid. Later kroop hij nog eens achter het stuur van de auto die in privébezit is voor wat kilometers op het circuit van Aragon, waar vooral familie en vrienden aanwezig waren.

Maar hij heeft ook activiteiten buiten de autosport gedaan. Zo is hij gaan skiën in het noorden van Italië en deelde hij een grappig filmpje waarin te zien is dat hij samen met Mercedes-coureur George Russell zit te tafeltennissen - aan boord van een privéjet.

Net als Hamilton heeft Charles Leclerc deze winter gebruikt om stappen te zetten voor zijn toekomst. De Monegask tekende bij en is daardoor ook na 2024 zeker van een zitje bij Ferrari. Daar krijgt hij dus gezelschap van Hamilton. Hij heeft een bezoek gebracht aan Italië voor een skitrip, reisde af naar Los Angeles waar hij langs Venice Beach kwam, vierde oud en nieuw in Portugal en kwam even bij in zijn huis in Monaco. Daarnaast schitterde de Monegask ook nog op de cover van het Franse tijdschrift L'Officiel. Wel deelde hij onlangs nog dat zijn Spotify-account schijnbaar was gehackt, aangezien er op zijn account muziek was gedeeld wat niet zoals gebruikelijk pianospel was, maar een nummer met zang. "Ik ben nog niet gestart met zingen", grapt hij. "Dus dat laatste gedeelde nummer is niet van mij."

De derde op het lijstje van coureurs die de winter hebben gebruikt om contractonderhandelingen te voeren, is Lando Norris. Ook hij zette zijn handtekening onder een meerjarig contract bij McLaren, waar hij al tot en met 2025 vastlag. De Brit heeft genoeg indruk gemaakt op McLaren en is dus voorlopig nog de teamgenoot van Oscar Piastri. In de winter heeft Norris flink wat gereisd, aangezien hij gespot is in Zuidoost-Azië en Australië. Daarnaast ging hij, net als veel van zijn collega's, skiën. Hij speelde bovendien voetbal in een leeg Parc des Princes, thuisbasis van Paris Saint-Germain. Tot slot was hij ook weer actief als Twitch-streamer. Hij speelde samen met YouTubers Angry Ginge en Yung Filly het populaire spel Fortnite.

Iemand die de winter van 2023-2024 lang zal herinneren, is Carlos Sainz. De Ferrari-coureur kreeg namelijk misschien wel het zwaarste nieuws van allemaal te verwerken: hij moet na dit seizoen plaatsmaken voor Hamilton. Zo heeft hij niet de gewenste duidelijkheid over zijn toekomst gekregen, maar kan hij wel weer op zoek naar een nieuw avontuur. Ter voorbereiding op het seizoen heeft Sainz ook op de latten gestaan in Noord-Italië. Hij is daarnaast actief gebleven door fietsritten te maken en de sportschool regelmatig te bezoeken als onderdeel van een trainingskamp in Portugal. Een hoogtepunt was wellicht zijn bezoek aan Saudi-Arabië, waar hij zijn vader na de laatste Dakar-etappe kon feliciteren met zijn vierde overall-zege in de uitdagende rally. Dit keer namens Audi, dat met een elektrische auto deelnam. "We zullen dit nooit vergeten", aldus de Spanjaard.

George Russell

Niet alleen in de lucht waren Fernando Alonso en George Russell samen, ook enkele kilometers daaronder zijn de twee al bij elkaar gespot. Zij luidden het nieuwe jaar in met een groots feest, wat mooie plaatjes opleverde. Daarnaast bezocht Russell Old Trafford voor de wedstrijd van Manchester United tegen Tottenham Hotspur, dat in een gelijkspel eindigde. De Mercedes-coureur maakte afgelopen winter bekend dat hij een nieuwe wereldwijde ambassadeur is voor Tommy Hillfiger en - niet geheel verrassend - ging hij ook skiën. Hij nam Mercedes-teambaas Toto Wolff en viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel mee voor dit uitje. Locatie voor die skitrip was Oostenrijk.

Oscar Piastri heeft net een uitstekend debuutseizoen achter de rug, waarin hij twee keer op het podium stond en de sprintrace in Qatar won. Het leverde hem ook de eretitel Rookie of the Year op. De Australiër is van de winter in Parijs geweest om als toeschouwer van een basketbalwedstrijd te genieten en werkte op Lanzarote een trainingskamp af voordat hij halverwege januari weer terugkeerde in het McLaren Technology Centre.

Een van de coureurs die wat stiller is geweest in de winterstop, is Lance Stroll. De Aston Martin-coureur heeft weinig gedeeld via zijn sociale mediakanalen. Hij heeft wel een video gedeeld waarin te zien is dat hij aan het snowboarden was. Stroll wacht een belangrijk jaar in de Formule 1. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll eindigde in 2023 op de tiende plaats. Zijn beste resultaat tot nu toe, maar Alonso eindigde met 132 punten meer op de vierde plaats.

Pierre Gasly was wel wat actiever op sociale media en deelde daarop onder meer zijn traditionele trip naar de Verenigde Arabische Emiraten voor een trainingskamp. De Alpine-coureur kon het echter niet laten om ook weer zijn goede vriend en oud-teamgenoot Yuki Tsunoda op te zoeken bij Dubai Autodrome. Hij deelde een foto dat hij voor de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld, stond en is gespot met Premier League-sterren Kevin de Bruyne en Virgil van Dijk.

Misschien wel het opvallendste bericht kwam recentelijk, toen hij een foto van zijn garage deelde. Het leverde veel fascinatie op onder de fans, aangezien er foto's van Hamilton, Norris, Leclerc en Verstappen op de muur te zien waren. Daarnaast ging hij nog even onderuit op de schaatsbaan en stond hij naast het wassenbeeld van Hamilton in Madame Tussauds.

Gasly's teamgenoot Esteban Ocon heeft zich ook prima vermaakt in zijn vakantie. Hij kan toegevoegd worden aan de lijst van coureurs die een skitrip hebben gemaakt in de winter terwijl hij het nieuwe jaar inluidde met goede vriend Mick Schumacher. Ocon heeft bovendien Venetië bewonderd en was samen met Gasly aanwezig bij een evenement in Madrid, waar voetballegende en Alpine-ambassadeur Zinedine Zidane ook van de partij was.

Alexander Albon trapte zijn vakantie af met een bezoek aan het geboorteland van zijn moeder, Thailand. De Williams-coureur reisde samen met partner Lily He af naar Phuket en Koh Yao Noi. Daarna vlogen ze door naar Los Angeles, waar Albon op de fiets zat en naar de sportschool ging. Zo heeft hij niet stilgezeten op weg naar het seizoen 2024, dat volgt na een uitermate goed jaar voor de Britse Thai. Hij scoorde 27 van de 28 punten voor Williams en is sindsdien in verband gebracht met meerdere topteams.

Yuki Tsunoda

Zoals gemeld was Tsunoda in Dubai te vinden, waar hij samen met Gasly aan het trainen was. Maar er was ook tijd voor wat leukere zaken, zoals een luxe etentje met zijn goede vriend en hun performance coaches. Voor dat bezoekje was Tsunoda nog in Japan aanwezig bij de Honda Thanks Day op het Mobility Resort Motegi. Daar was de Red Bull-familie van de partij om het Japanse publiek te trakteren op demo's en een bijzondere kartrace. Tsunoda mocht die dag ook nog in de Brabham Honda BT16 rondrijden.

Zoals vaker heeft Valtteri Bottas een bezoekje gebracht aan zijn geliefde 'Down Under'. Om precies te zijn aan Adelaide, de geboorteplaats van vriendin Tiffany Cromwell, een professioneel wielrenster. Met dat als beroep mag het geen verrassing heten dat de Finse Bottas ook regelmatig op de fiets zat tijdens het bezoekje aan Zuid-Australië. Daar namen zij ook deel aan het gravelevent RADL GRVL. Zijn vakantie bleef echter niet beperkt tot Australië, al draaide het wel veel om de fiets. Zo trapten ze zich een weg door Californië voordat ze naar Finland afreisden om het noorderlicht te aanschouwen.

Nico Hülkenberg bracht zijn kerst door met zijn vrouw en dochter. Het was voor de Duitser het perfecte moment om bij te komen van wat zijn eerste voltijdse seizoen in de F1 was sinds 2019. Na de aankondiging van het vertrek van Haas F1-teambaas Guenther Steiner plaatste Hülkenberg nog een eerbetoon op sociale media. Verder heeft Hülkenberg gewandeld over de bergen in Mallorca, om precies te zijn in Serra de Tramuntana voordat ook hij aan een trainingskamp moest geloven.

Voor Daniel Ricciardo was het F1-seizoen 2023 een onvergetelijke om meerdere redenen. Het eerste halfjaar kon hij al genieten van meer vrije tijd omdat hij enkel als derde rijder van Red Bull aan de slag ging, maar halverwege het seizoen moest hij het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri innemen. Na een blessure miste hij vijf races om alsnog wel zelf het seizoen af te sluiten. Na zo'n bewogen jaar besloot hij na de Honda Thanks Day eerst terug te gaan naar Australië om te ontspannen. Hij heeft zich prima vermaakt op de ranch van de familie terwijl hij ook op dirt bikes de omgeving heeft verkend.

Zhou Guanyu besloot ook om na de Grand Prix van Abu Dhabi terug te keren naar zijn eigen land, China. In Shanghai genoot hij van de kerst met vrienden en familie, en zijn nieuwste familielid: een kitten. Vorige week deelde Zhou nog een foto van hem met Bottas in de auto, waarbij alle aandacht uitging naar het haar van de Fin. Zij zullen zich maandag moeten melden in het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe bolide van het Stake F1-team gepresenteerd wordt.

Kevin Magnussen heeft in de winter dezelfde methode gehanteerd als Stroll: weinig delen via sociale media. Op een fotodump van een Grand Prix van 2023 en verschillende clips van interviews die hij heeft gedaan voor partners van Haas F1 na is er weinig te vinden van de Deen. Vermoedelijk heeft hij gewoon genoten van zijn vakantie door tijd door te brengen met zijn vrouw en twee dochters.

Het seizoen 2024 was een moeilijke voor debutant Logan Sargeant, die op de valreep nog een contractverlenging wist af te dwingen bij Williams. Wel weet de Amerikaan dat hij vol aan de bak moet om zich dit jaar te bewijzen. Om goed uit de startblokken te schieten heeft hij daarom van de winter flink getraind. Toch was er ook nog wat tijd om te ontspannen: Sargeant heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi de duinbuggy gepakt om door de woestijn van de VAE te scheuren.