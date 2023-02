Zo gaat de samenwerking tussen Red Bull en Ford eruitzien in F1

Na 22 jaar afwezigheid keert Ford in 2026 weer terug in de koningsklasse van de autosport. Opmerkelijk genoeg gebeurt dat met het team dat Ford voorafgaand aan het seizoen 2005 juist over heeft gedaan aan Red Bull. Ford trok destijds de stekker uit Jaguar, maar wordt over drie seizoenen weer herenigd met de formatie die destijds de licentie overnam. De terugkeer van Ford gaat zoals bekend ten koste van Honda, dat de motoren tot en met 2025 nog wel blijft leveren.

Daarna gaat er voor Red Bull veel veranderen en gaat een langgekoesterde wens van Adrian Newey in vervulling: alles in eigen huis maken zodat het chassis en de motor perfect op elkaar afgestemd kunnen worden. Dat gezegd hebbende, kleeft er natuurlijk een risico aan het zelf maken van de motor. Nu levert Honda alles verzegeld aan en heeft Helmut Marko verteld dat er bij problemen alleen mensen in Honda-kledij aan mogen komen. De stap naar alles zelf doen is een aanzienlijke en ook meteen één van de redenen om er een groot automerk aan te hangen. Dat geeft een zekere mate van rugdekking, naast het feit dat een motor laten badgen commercieel zeer interessant is.

Een deal met Ford voor acht jaar

Wat betreft dat badgen van de motor gaat de krachtbron officieel 'Red Bull Ford' heten. De inschrijving bij de FIA is daarvoor aangepast. In eerste instantie stond Red Bull Powertrains alleen ingeschreven voor 2026, maar inmiddels is de naam veranderd. Het moet volgens de partijen aangeven dat Red Bull Powertrains en Ford een twee-eenheid worden, waarbij Ford geen inspraak in het F1-team hoeft. Voor Red Bull is dit belangrijk, omdat het zo de onafhankelijkheid behoudt en niet alles hoeft te overleggen met talloze raden en besturen - waarvoor het met Porsche vreesde.

Met Ford wordt de financiële constructie volgens sporting director Mark Rushbrook overzichtelijk: "We zullen gewoonweg de middelen die Red Bull erin stopt en de middelen van de Ford Motor Company samenvoegen en vervolgens kijken hoe we daarmee een zo competitief mogelijke motor kunnen bouwen. Het is een partnership voor dit project en gaat in eerste instantie om een contract voor acht jaar. We zullen de motoren samen met Red Bull Powertrains maken en hebben onze commitment gegeven voor de periode van 2026 tot en met 2030." Dat is de periode voor het eerstvolgende motorreglement, dat in 2026 ingaat. De deal voor acht jaar hangt samen met de voorbereidingstijd en gaat nu al in. Red Bull en Ford zullen vanaf dit jaar samenwerken aan de motor, waardoor de deal van 2023 tot en met 2030 loopt - precies acht jaar. Het voorbereidende werk kan door het bovenstaande overigens al prima beginnen. Naar de motoren tot en met 2025 heeft Red Bull geen omkijken, omdat die volledig van Honda komen. De blik kan op de toekomst.

De relevantie van F1 voor straatauto's

Waar deze dingen al vaststaan, is het technisch nog iets minder uitgewerkt - of nog minder in de openbaarheid gebracht. Voor de aankondiging kwam de vraag of Ford enkel de motor zou badgen of ook technisch meewerkt. Vrijdag is dat laatste gebleken, of zoals Rushbrook nogal stellig aan onder meer Motorsport.com liet weten: "Dat technische aspect hebben we ook honderd procent nodig. Bij Ford gaan we niet zomaar ergens racen als een marketingoefening. Zeker niet in de Formule 1, waar je ook echt de kans hebt om op technisch vlak dingen te leren als automerk. Dat is belangrijk voor ons en zonder die technische samenwerking hadden we het zeker niet gedaan."

Het zijn scherpe teksten die om meer duiding vragen. Zo ziet Ford twee aantrekkelijke aspecten in het 2026-reglement van de Formule 1. Dat begint met het aandeel elektrisch vermogen, dat onder de nieuwe set regels op bijna vijftig procent komt. "In de Formule 1 moet alles zo compact mogelijk vormgegeven worden, ook qua aerodynamica. Daar kunnen wij met onze straatauto's ook nog van leren." De volledig duurzame brandstoffen vormen een tweede pijler. Zo heeft Ford ook duurzaamheidsdoelen, maar weet men dat het wereldwijde wagenpark in 2026 echt niet volledig elektrisch zal zijn. Voor verduurzamen heb je dan meer aan een hybride met duurzame brandstoffen (met twee aspecten voor de automotive-industrie) dan alleen een volledig elektrische motor. F1 heeft beide aspecten vanaf 2026 en is daardoor relevanter dan pakweg de Formule E.

Ford van meerwaarde met de elektrische onderdelen?

Vervolgvraag luidt natuurlijk hoe al deze dingen er achter de schermen uitzien. Wat betreft de locatie is dat simpel: de Red Bull Powertrains-faciliteit in Milton Keynes wordt de uitvalsbasis, ook voor Ford. "Er ligt al een goed fundament in Milton Keynes op de Red Bull Campus, waar ze een eigen hal hebben gebouwd met testbanken en alle faciliteiten om de motoren te bouwen. Het is belangrijk om dicht bij het raceteam te zitten, zodat je alles goed kunt integreren in het totaalpakket dat uiteindelijk het circuit op gaat", deelt Rushbrook de mening van Newey. Het betekent dat Ford engineers in Milton Keynes zal stallen. "We zullen zeker mensen fulltime in Milton Keynes hebben, al is dat nu nog niet het geval. We zitten nu nog in de fase van het uitwerken van wie, hoe en wanneer."

De fase van het uitwerken is ook van toepassing op technisch vlak, al zegt Rushbrook dat het ook daarin synergie wordt. "We zijn op technisch vlak volwaardige partners van elkaar. De middelen van Ford kunnen ingezet worden waar dat van meerwaarde is voor het project. De delen waar we in eerste instantie aan denken zijn de batterij, de elektrische motoronderdelen en de elektronica. Dat laatste betreft zowel de fundamentele elektronica voor de motor, als elektronica die de prestaties van de motor kan optimaliseren." Al deze zaken zijn ogenschijnlijk welkom voor Red Bull, aangezien het energiedrankenmerk tot dusver geen elektrische delen van de motor heeft gemaakt. Na de Grand Prix van Hongarije draaide er weliswaar een interne verbrandingsmotor van Red Bull op de testbank, maar nog geen volledige hybride.

Rugdekking van een groot concern en expertise uit een andere hoek zijn in dat opzicht gewenst. Daar moet wel bij worden gezegd dat Ford in het hybride tijdperk ook nog geen F1-motor heeft gemaakt en dat het ook voor Ford een sprong in het diepe wordt. Er bestaan in dat opzicht veel minder garanties dan nu met Honda. Alles zelf maken is en blijft nou eenmaal een risico, ook als twee partijen de krachten bundelen. Red Bull ontkent dat niet, maar probeert aan de voorkant zoveel mogelijk ingrediënten te verzamelen. Zo is er financieel door de enorme investeringen vanuit Red Bull en door Ford veel mogelijk. Qua materiaal heeft Red Bull ingekocht bij het hoog aangeschreven AVL en de personele bezetting is met mensen van Red Bull, Honda, Mercedes en nu Ford zeer gemêleerd. Het totaalplaatje maakt dat Red Bull alles aan de voorkant zoveel mogelijk dichttimmert, al moet vanaf 2026 blijken of dat genoeg is om succesvol te zijn tegen grote motorafdelingen als die van Ferrari en Mercedes... Wordt ongetwijfeld vervolgd.