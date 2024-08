Zo brachten de F1-coureurs hun zomervakantie door

Na een intensieve eerste seizoenshelft mochten de Formule 1-coureurs en de teams na de Grand Prix van België een paar weken uitpuffen. Na veertien races vol actie en hoogte- en dieptepunten was het tijd om er even tussenuit te gaan. De rijders namen het ervan en reisden met vrienden en familie naar de mooiste locaties.

Valtteri Bottas is heel actief geweest op de sociale media. Bijna om de dag plaatste de Sauber-coureur een handvol foto's van wat hij meemaakte. Samen met vriendin Tiffany Cromwell en zijn wielrenfiets verbleef hij in Noorwegen, Finland en Montenegro. Vooral de foto's van de laatste locatie waren van grote schoonheid, al is het een aanrader om zijn Instagram erbij te pakken en de andere plaatjes te bekijken.

Zon, zee, strand. Dat is de samenvatting van de vakantie van Carlos Sainz. Vlak voordat hij de rust opzocht, werd bekend dat hij na dit seizoen zijn loopbaan bij Williams voortzet. Rust op dat gebied dus, en dan ook nog een mooie vakantie erbij. De rijder deelt zelf weer volledig opgeladen te zijn voor de tweede helft van het seizoen, dus dat belooft wat.

De vakantie voor Lewis Hamilton draaide niet alleen om ontspanning. De Brit maakte een rondreis door Afrika, waar hij onder andere naar het noorden van Mozambique reisde. Daar sprak hij met een aantal vluchtelingen in een kamp. Hamilton laat op zijn sociale media weten enorm onder de indruk te zijn van wat hij daar mee heeft gemaakt.

Alexander Albon en zijn vriendin Lily He hebben de Zwitserse Alpen opgezocht. De Williams-coureur is bezig aan een prima seizoen bij zijn team. Alle punten die namens zijn team op de borden staan, zijn door hem gescoord. Dat zijn er maar vier, wat misschien wel een beetje teleurstellend is. Albon blijft echter geloven in zijn huidige werkgever en heeft dit jaar zijn handtekening onder een meerjarig contract gezet.

De vakantie van Oscar Piastri begon iets minder dan hij had gehoopt. Hij maakte namelijk bekend dat hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een gebroken rib had opgelopen. Gelukkig voor de McLaren-coureur verliep het herstel spoedig, en had hij er op vakantie, samen met zijn vriendin Lily, geen last meer van. De foto's laten bergen, meren en lekker eten zien. Geef hem eens ongelijk, want wat heeft een mens meer nodig?

Vlak voor zijn vakantie maakte Esteban Ocon bekend dat hij volgend jaar zijn F1-carrière bij Haas vervolgt. Met een gerust hart kan hij dus aan de tweede seizoenshelft beginnen. Samen met zijn vriendin Flavy was hij een paar dagen op en rond Ibiza te vinden. Een bootje mocht niet ontbreken, waar hij ook op overnachtte.

Yuki Tsunoda kreeg voor de zomervakantie te horen dat een zitje er bij Red Bull Racing nog niet in zit, want Sergio Pérez mag voorlopig het seizoen afmaken. Het weerhoudt de Japanner er niet van om het er goed van te nemen. Tsunoda zocht wat vrienden op in zijn thuisland en is vooral aan het genieten van al het lekkers wat de Japanse keuken biedt. In de tweede seizoenshelft wil de 24-jarige coureur de leiding van Red Bull wel overtuigen dat hij bij het grote team hoort.

Max Verstappen had de afgelopen jaren uitgebreid gedeeld hoe hij de zomerstop doorkwam, maar dit seizoen houdt hij het iets meer geheim. Het enige wat de regerend wereldkampioen de afgelopen weken deelde, zijn een paar foto's van hem in een bad. Gelukkig voor de Nederlander zat hij er niet alleen in, want een badeendje hield hem gezelschap.

Nico Hülkenberg zocht minder exotische oorden op, want hij ging een week op vakantie in Zuid-Duitsland. Samen met zijn vrouw Egle Ruskylte, dochter Noemi Sky en een bevriend gezin trok hij de Duitse bergen in. Dat Hülkenberg het dichter bij huis opzocht is niet heel gek, want vanaf 2025 staat hij bij een Zwitsers team (Sauber) onder contract en dat team heeft een Duitse eigenaar (Audi). De reisjes naar Duitsland en Zwitserland zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

Het racebloed van Fernando Alonso kruipt waar het niet gaan kan. Ook in zijn vakantie is de Spanjaard veel op circuits te vinden. Deze keer is de tweevoudig kampioen achter het stuur van een kart te vinden, op een parcours dat zijn eigen naam draagt. Alonso hoopt ondertussen dat - wanneer de fabriek open mocht zijn - Aston Martin met iets komt, want de resultaten vallen dit seizoen wat tegen.