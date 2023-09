In de voorbije weken gaat het bijna meer over het Formule 1-seizoen 2008 dan over de lopende jaargang in de koningsklasse. Het heeft alles te maken met initiatieven van Felipe Massa om de wereldtitel van dat seizoen alsnog binnen te halen. De toenmalig Ferrari-coureur moest het rijderskampioenschap na een bloedstollende finale in Brazilië aan Lewis Hamilton laten, maar vindt dat hij de enige rechtmatige kampioen is met crashgate in het achterhoofd. Bernie Ecclestone en wijlen Charlie Whiting hebben laten doorschemeren dat de FIA in 2008 de achtergrond van de opzettelijke crash in Singapore al kende, waardoor Massa zich onrecht voelt aangedaan.

Het gaat de Braziliaan naar eigen zeggen niet om geld, maar daadwerkelijk om het verkrijgen van de wereldtitel. Alhoewel dat laatste vijftien jaar na dato niet waarschijnlijk lijkt, is het wel een onderwerp dat de tongen losmaakt in de paddock - en een onderwerp dat gevoelig ligt. Zo prijkte er tijdens de mediadag op Monza een spandoek met de tekst 'Felipe Massa campione del mondo 2008', maar was dat doek een etmaal later verdwenen voordat de televisie-uitzendingen begonnen.

In Singapore gaat het eveneens over de plannen van Massa, meer specifiek met Toto Wolff en Zak Brown - die vanwege één van hun coureurs (Lewis Hamilton) of het team (McLaren) zijdelings bij de zaak zijn betrokken. "Maar dit speelde ver voor mijn tijd bij McLaren, al was ik wel bij die bewuste race aanwezig", reageert McLaren CEO Brown op een vraag van Motorsport.com. "Ik ben er verder nog niet naar gevraagd en er is ook nog geen contact met ons opgenomen. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik ernaar gevraagd wordt. Het heeft natuurlijk ook niet echt te maken met het huidige McLaren. Ik ben eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat het thema nu ineens opkomt en ik weet niet wat het bij hem heeft getriggerd. Maar goed, wij wachten gewoon af en zullen kijken hoe het proces zich verder ontwikkelt."

Wolff: "Volg het met interesse, kan precedent scheppen"

Mercedes-teambaas Wolff volgt de ontwikkelingen nog iets meer op de voet. "Ik vind het interessant. Het is zelfs een zeer interessant onderwerp om te volgen. Niemand zag dit echt aankomen, omdat de regels in mijn optiek vrij duidelijk zijn in de Formule 1. Maar als dit een civiele zaak wordt, dan zal deze kwestie zeker een precedent scheppen. Wat dat precedent ook moge zijn. Maar wij kijken langs de zijlijn in ieder geval met veel belangstelling naar deze zaak."

Waar Wolff spreekt van een precedent gaan de gedachten natuurlijk al snel terug naar Abu Dhabi 2021, een gebeurtenis die de Mercedes-teambaas nog steeds hoog zit. Het is dan ook de volgende vraag voor de Oostenrijker in de persconferentie: doelt Wolff op Abu Dhabi 2021, ondanks dat Mercedes in de dagen na die race bewust heeft afgezien van juridische stappen? "De FIA heeft op die race in Abu Dhabi 2021 gereageerd met een duidelijk statement", luidt het cryptische antwoord. De teambaas gaat er vervolgens niet verder op in, maar lijkt te duiden op de passage van het statement waarin wordt gesproken over 'een menselijke fout'. Daar moet echter wel bij aangetekend dat in hetzelfde rapport overduidelijk staat vermeld dat er wel volledig is gehandeld binnen de bandbreedte van het reglement en dat de uitslag an sich dus volledig valide is.

De woorden van Wolff laten ook meteen zien dat de zaak van Massa een soort Pandora-box betreft, eentje die de FIA, Formule 1 en de sport als geheel niet willen of wellicht moeten willen openen. Een veranderde uitslag kan immers betekenen dat ieder enigszins controversieel moment jaren later nog een staartje krijgt, al oogt dat in beide gevallen niet waarschijnlijk.