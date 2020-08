GP van België bij alle providers gratis te zien op Ziggo Sport

De uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland zijn al sinds 2013 in handen van Ziggo Sport, dat voorheen door het leven ging als Sport 1. Huishoudens die aangesloten zijn bij kabelaar Ziggo kunnen de Grands Prix gratis bekijken op kanaal 14, maar mensen met een andere televisieprovider moeten daarvoor het zenderpakket Ziggo Sport Totaal aanschaffen.

Volgend weekend, tussen 28 en 30 augustus, zijn de zes zenders in dat pakket echter in heel Nederland gratis te bekijken, ook voor huishoudens die zijn aangesloten bij providers als KPN, T-Mobile en Tele2. Ook huishoudens die zijn aangesloten bij Ziggo, maar die geen abonnement hebben op Ziggo Sport Totaal, kunnen in dat weekend naar de zenders in het zenderpakket kijken.

Dat houdt in dat de Grand Prix van België van volgend weekend gratis te bekijken is. Die begint op vrijdag met twee vrije trainingen, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Voor de racefans staat er echter nog meer op het programma, want ook de Formule 2 en Formule 3 komen op Spa-Francorchamps in actie en ook dat is te zien bij Ziggo Sport. Hetzelfde geldt voor de dubbele IndyCar-ontmoeting op Gateway en de NASCAR-race op Daytona.