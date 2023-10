VIDEO: Zieke Sargeant haakt af tijdens F1-race Qatar De F1-race van Logan Sargeant in Qatar is een stukje korter geworden dan wat de Amerikaan van tevoren had gedacht. De Williams-coureur klaagde al vroeg in de wedstrijd dat hij zich niet lekker voelde en nadat het echt niet meer ging, stuurde hij zijn wagen de pitbox in. Of het nou ligt aan het niet drinken tijdens de race lijkt aannemelijk, maar is niet zeker.