Formule 1 GP van Mexico
Zieke Kimi Antonelli slaat mediadag F1 GP van Mexico over
Antonelli is door de FIA vrijgesteld van media-activiteiten
Benjamin Vinel
Gepubliceerd: 29 okt 2026, 18:06
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Kimi Antonelli is donderdag niet aanwezig bij de Grand Prix van Mexico in de Formule 1 omdat hij zich niet lekker voelt, heeft het team Mercedes bekendgemaakt.
Een woordvoerder van de Brits-Duitse formatie liet de media weten dat de kampioenschapsleider zich “niet fit” voelt door een “virusinfectie” waarvan hij herstellende is, waardoor de FIA hem heeft vrijgesteld van de media-activiteiten van vandaag.
“We verwachten dat hij morgen terug is”, vervolgde de verklaring.
Antonelli staat op de drempel van een eerste F1-titel, waarmee hij de jongste wereldkampioen zou worden, aangezien hij het record van Sebastian Vettel uit 2010 met meer dan drie jaar zou verbeteren. Alles wat hij zondag nodig heeft, is de negende plaats, of dat noch George Russell of Lewis Hamilton wint.
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De 20-jarige Italiaan is niet de enige coureur die de mediadag overslaat, want ook Valtteri Bottas heeft zich ziek gemeld; Cadillac liet de media weten dat de Fin “niet fit” was.
“Het team heeft besloten hem een rustdag te geven om zijn herstel te ondersteunen”, luidde de verklaring.
“Dit is een voorzorgsmaatregel en heeft momenteel geen gevolgen voor zijn deelname aan de rest van het raceweekend. We blijven de situatie in de gaten houden en geven indien nodig updates.”
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Wie valt er indien nodig in?
Hoewel het onwaarschijnlijk is, bestaat de kans dat er voor een van beide coureurs een reservecoureur wordt opgeroepen.
Bij Mercedes zou dat Frederik Vesti zijn, de nummer twee van de Formule 2 in 2023, die nog nooit aan een Grand Prix heeft deelgenomen, maar komend weekend in de auto van George Russell zijn zevende optreden in Vrije Training 1 uit zijn carrière moet maken.
Wat Cadillac betreft, is Zhou Guanyu de reservecoureur van het team, waardoor de coureur die zeven keer punten scoorde zijn F1-rentree zou maken nadat hij aan het einde van het seizoen 2024 zijn driejarige periode bij Alfa Romeo/Sauber had afgesloten.
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