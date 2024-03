Zhou start Australische GP door parc ferme-regels uit pitstraat

Veel verandert er niet voor de Chinese coureur. Zhou Guanyu kwalificeerde zich zaterdag in Melbourne als negentiende en laatste voor de Grand Prix van Australië van zondag. Hij was tegen het einde van Q1 op weg om zijn snelste tijd te verbeteren en een plekje in Q2 af te dwingen, maar bij het uitkomen van bocht 10 brak door een hevige klap op de kerbs zijn voorvleugel deels af.

Zhou moest van het gas en eindigde uiteindelijk op de negentiende plaats. Dat is door het niet starten van Logan Sargeant ook meteen de laatste startplek, maar de Sauber-coureur uit Shanghai zal daar zondag niet vandaan vertrekken. Het team bevestigt aan Motorsport.com dat Zhou terug moet naar een eerdere specificatie van de voorvleugel, omdat het team geen reserveonderdelen voor de nieuwe vleugel heeft meegenomen naar Australië. Die verandering van specificatie is een overtreding van de regels van het parc fermé en dus moet Zhou zondag vanuit de pitstraat starten.

Zhou zei dat hij geen idee had waarom de vleugel afbrak. Hij reed naar eigen zeggen zijn gebruikelijke lijn door bocht 10. "Ik maakte geen fout in mijn ronde, ik reed gewoon zoals elke andere ronde. Ik kwam bij de laatste sector en plotseling blokkeerde ik. Toen ik over de finish kwam, zag ik dat de linkerkant [van de voorvleugel] ontbrak. Ik heb geen idee waar dat vandaan kwam, want alles was gewoon normaal." Na het bekijken van de herhaling werd een en ander duidelijker. "Het kwam door de trilling van de kerb van bocht 10. Het is heel frustrerend dat dit gebeurt in de belangrijkste sessie, want ik ging niet echt wijd. Erg teleurstellend natuurlijk, verder was het een redelijk goede ronde."

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

De nieuwe voorvleugel die Zhou op zijn C44 had gemonteerd, bleek niet bedoeld om de prestaties te verbeteren, maar eerder een poging om de auto beter in balans te krijgen. Dat leek goed uit te pakken, zei Zhou. "Het hele weekend leek het goed te gaan, we zaten in de top van het middenveld. Het tempo was er vandaag eerlijk gezegd wel. Helaas gebeurde het op de slechtste plek van het weekend."