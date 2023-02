Zhou voelt minder druk: “Begin 2022 was ik heel nerveus”

De Alfa Romeo-coureur debuteerde in 2022 en stond meteen onder druk. Er werden van meet af aan vraagtekens gezet bij zijn status als Formule 1-coureur. Al tijdens de eerste race snoerde hij critici de mond door in de Grand Prix van Bahrein een WK-punt te scoren met de tiende plek. Hij was in 2022 de enige nieuwkomer en werkte een redelijk stabiel seizoen af. De ervaring die hij vorig seizoen heeft opgedaan, kan hij dit jaar gebruiken om op een hoger niveau te komen, zo gaf hij te kennen tijdens de presentatie van de Alfa Romeo C43.

“Ik voel zeker minder druk”, reageert hij op de vraag of er in aanloop naar 2023 nog zoveel druk is. “Dit jaar moet ik natuurlijk presteren, ik moet een goede stap maken en het een stuk beter doen dan vorig jaar. Alles was nieuw en je weet niet precies hoe je het moet doen. Je kunt zoveel in de simulator zitten, maar dat is niet hetzelfde als op het circuit. Het omgaan met de druk is ook zoiets. Binnen het team, maar ook van buitenaf was er vorig jaar best wel wat druk dat ik mijn potentie moest tonen. Ik ben blij dat het gelukt is. Dit seizoen voelt alles iets meer vertrouwd en kan ik mijn ervaring beter gebruiken. Ik weet zeker dat ik niet zo nerveus ben als vorig jaar in Bahrein. Zo nerveus ben ik nog nooit geweest. Maar dat was wel een geweldige dag, dit seizoen voel ik zeker minder druk.”

Zhou verdiende vorig jaar een nieuw contract, maar moet dit seizoen opnieuw voor zijn plek vechten. “Op het circuit is de opdracht vrij simpel. Ik moet stappen maken en progressie boeken, verder naar voren eindigden en kansen pakken. Consistentie wordt heel belangrijk”, zegt hij. “Vorig jaar verdiende ik meer punten dan ik uiteindelijk had, ook omdat de auto ons nogal eens in de steek liet. Dit jaar moeten we het zien. Hopelijk hebben we een sterke auto en kunnen we meer scoren dan vorig seizoen. Dan zouden we in het constructeurskampioenschap ook een stap zetten. Dat zou voor het team heel goed zijn. Van mijn kant is het zaak om te scoren en dan kan ik hopelijk nog heel lang in F1 blijven met een contract voor de lange termijn. Dat is altijd het doel van coureurs. In de eerste jaren is dat logisch, dan krijg je korte contracten. Hopelijk lukt het om binnen een paar jaar een langer contract te krijgen.”