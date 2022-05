Zhou baalt van verkeer in Q1: "Kon hier weinig aan doen"

Het was de eerste keer dat de Chinese Formule 1-coureur bleef steken in het eerste kwalificatiedeel. In zijn laatste snelle ronde leek Zhou Guanyu zich te gaan verbeteren, maar een hele groep auto's op het laatste rechte stuk was tegelijkertijd druk bezig voor zichzelf afstand te creëren. De Alfa Romeo-man moest vol in de ankers en kon zijn rondje in de prullenbak gooien. Hij deed meteen zijn beklag over de boordradio. "Ik zat in een goed ritme en ook de timing in mijn eerste run was uitstekend. Uiteindelijk zat ik in mijn tweede run op het randje qua timing, dat verraste me. Ik had dus maar één vliegende ronde, terwijl twee stuks toch beter waren geweest. In dat ene rondje had ik echter te maken met verkeer. Ik kon daar dus weinig aan doen, maar hopelijk leren we hier wel van", liet hij na afloop van de sessie weten.

Teamgenoot Valtteri Bottas crashte vrijdag in de eerste vrije training en miste daardoor de complete tweede oefensessie. Dit betekende dat Zhou Guanyu de enige Alfa Romeo-coureur was die informatie kon verzamelen over de race pace. Daaruit kon de Chinees wel één positieve conclusie trekken. "In de race verwacht ik dat we sterker zijn dan in de kwalificatie, maar het lijkt erop dat alle andere F1-teams prima voor de dag komen hier. En dan doel ik onder meer op de topsnelheid. Het gaat pittig worden om in te halen. Er liggen echter nog wel kansen voor ons", gaat Zhou verder. "Op deze baan maak je eenvoudig foutjes, dus we moeten elke mogelijkheid benutten. We hebben een goede auto, dus we proberen zo ver mogelijk naar voren te rijden. We gaan ons best doen."