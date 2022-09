Zhou: "Twijfelde nooit echt over mijn F1-toekomst bij Alfa Romeo"

Alfa Romeo maakte eerder deze week bekend ook in 2023 met Zhou Guanyu door te gaan, al kwam dit voor de Formule 1-paddock niet als een verrassing. De Chinees kent voorlopig een uitstekend debuutjaar, dat met punten werd afgetrapt in Bahrein. Vervolgens bleef Zhou sterk presteren, al werd hij ook veel gehinderd door technisch malheur. De verlenging van zijn contract leek een formaliteit, maar het zitje was tot aan de bevestiging onder meer een optie voor Daniel Ricciardo. De Australiër verlaat eind dit jaar McLaren.

Op de vraag van Motorsport.com of een verdere toekomst bij het team onzeker was, antwoordt Zhou tijdens een Puma-evenement in Singapore: "Om eerlijk te zijn: niet echt. Die onzekerheid was er begin dit seizoen, maar dat kwam meer omdat het niet duidelijk was hoe mijn eerste jaar zou verlopen. Maar alles verliep eigenlijk vrij soepeltjes. Het team is erg blij met de behaalde doelen. Daarnaast heb ik ook mijn potentie laten zien, met name met mijn rijden. Halverwege voelde ik dat er een grote kans was om door te gaan met het team. Het voelde geweldig om mijn verlenging bij Alfa Romeo hier in Singapore bekend te kunnen maken. Ik kijk uit naar alle nieuwe uitdagingen."

Volgens Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur was het niet slechts één ding dat het team ervan overtuigde door te gaan met Zhou. Het was eerder een combinatie van Zhou's performance. "In het begin was het doel dat we een aantal keer Q2 moesten halen", zegt de Fransman. "In zijn eerste race bereikte hij meteen Q2 en punten. Vervolgens bereikte hij een paar keer Q3. Zelfs in Monza vocht hij weer voor een plekje in Q3. Het laat zien dat hij een stap heeft gemaakt. Buiten de auto werkte hij ook fantastisch samen met het team en zijn teamgenoot. In de fabriek probeert hij elke werknemer extra te motiveren. Hij doet z'n werk. Ik ben meer dan tevreden en trots op het tot nu toe geleverde werk."

Hoewel Zhou prima presteert, staat hij na zestien Grands Prix wel 40 punten achter teamgenoot Valtteri Bottas. De Alfa Romeo-coureur werd geplaagd door technisch malheur, juist in een periode dat Alfa Romeo de overhand had op andere teams in de middenmoot. Dit kwam onder andere door het gewicht van de C42. Dit voordeel verdween nadat andere equipes hun wagens lichter maakten. "In het begin waren er problemen met de betrouwbaarheid", vervolgt Vasseur. "De grootste ramp was Miami. Daar vocht hij voor punten, maar viel uit door een probleem met de waterpomp. Dat was jammer. Het seizoen is echter nog lang, net als zijn carrière. We moeten ons richten op de toekomst. Hij weet dat sommige dingen beter kunnen en dat is niet altijd eenvoudig in F1. Hij is echt goed bezig. Het is een lang proces. Stap voor stap komt hij er."