Zhou: Domenicali heeft brief geschreven na F1-race in hitte Qatar

"We hebben al brieven ontvangen vanuit FOM", vertelt Alfa Romeo-man Zhou Guanyu op de vooravond van de Grand Prix in Austin over het schrijven van F1-directeur Stefano Domenicali. "Het was namelijk heel zwaar. Er stond dus niets speciaals in, maar dit is iets waar we het over gaan hebben."

De brief van Domenicali is een reactie op de geluiden vanuit de coureurs zelf. Meerdere coureurs hebben zich al uitgelaten over wat er gebeurd is. Zhou gaat er dan ook vanuit dat een dergelijke situatie in de toekomst vermeden wordt. "We sturen onze feedback naar F1", aldus de rijder uit Shanghai. "Deze situaties moeten vermeden worden. Het is niet dat we dit niet aan kunnen, ik kan dit best nog eens doen. Het is meer dat we geen risico's moeten nemen met mensen zonder dat daar iets tegenover staat."

GPDA-directeur Alexander Wurz is na de gebeurtenissen tijdens de race in Qatar met Domenicali om tafel gegaan. Zhou is ervan overtuigd dat het laatste woord over het racen in de enorme hitte nog niet gezegd is. "Er zijn vanzelfsprekend veel coureurs geweest die klachten hebben ingediend en sommigen hebben al adviezen aangedragen", noemt de Chinese coureur. "Ik denk dat de race laat aan de kalender werd toegevoegd, waardoor de timing in het jaar verkeerd uitpakte." Volgens de 24-jarige rijder mogen we van geluk spreken dat er geen serieuze blessures opgelopen zijn: "Het was met name zwaar op de zondag. In de cool down room lagen ze op de grond en iedereen probeerde het lichaam te koelen. Dat was voor iedereen een angstaanjagend moment."

Gevraagd naar hoe lang hij na de race nog moest herstellen antwoordt Zhou: "Ik denk dat ik twee, drie dagen nodig had. Je voelt je niet moe, maar je bent wel mentaal gesloopt na zo'n race." Volgens de Alfa-rijder had de beslissing van de FIA om een maximale levensduur voor de banden in te stellen, waardoor er minimaal drie pitstops gemaakt moesten worden, ervoor gezorgd dat de race nog zwaarder werd voor de coureurs. "Dat maakte ook een verschilletje", aldus Zhou. "Normaal gesproken let je op de banden. Je pusht niet de hele race voor de volle honderd procent, want dat kan niet met deze Pirelli's."