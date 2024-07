VIDEO: Zhou spint in VT2 F1 Hongarije en neemt bijna Pérez mee

Een opmerkelijk moment in de tweede Formule 1-training in Hongarije. Bij het uitkomen van bocht vier gleed Zhou Guanyu achterstevoren in zijn Sauber en klapte daardoor bijna achterop Sergio Pérez. Mede dankzij oplettend stuurwerk van laatstgenoemde bleef een crash uit. Zhou gaf overigens over de boordradio aan dat Pérez in de weg reed en dat hij daardoor spinde, maar of dat echt zo is valt te bezien.

Beide heren konden - zij het met een iets verhoogde hartslag - hun weg vervolgen. Zhou staat ondertussen stijf onderaan de tijdenlijsten, terwijl Pérez met nog tien minuten op de klok op P4 staat. Lando Norris heeft P1 in handen, voor Max Verstappen.