Zhou Guanyu is de eerste fulltime Formule 1-coureur uit China. In dienst van Alfa Romeo hoopt hij zijn land enthousiast te maken voor de sport met goede resultaten. De eerste stap is gezet in Bahrein, waar hij tijdens zijn F1-debuut keurig als tiende eindigde. De Chinees profiteerde in de slotfase van het wegvallen van de beide Red Bulls en klom op tot de laatste puntenpositie. Op de vraag of hij blij is met zijn eerste puntenfinish, antwoordt Zhou: “Blij is niet het juiste woord. Emotioneel is het juiste woord om de race samen te vatten. Ik was zo gefocust om me terug naar voren te vechten. Elke kans die zich aandiende pakte ik, of het nou de eerste of de laatste bocht was. Ik denk dat ik keer op keer de juiste keuze maakte. De gretigheid die in me zit, heb ik in deze race volledig benut. Het is geweldig dat dat beloond is met een punt.”

De puntenfinish betekent om meerdere redenen heel veel voor de Alfa Romeo-debutant, zo legt hij uit: “Het is voor ons als Chinese coureurs tien keer moeilijker om de F1 te halen dan voor rijders uit alle andere landen, want wij hebben geen grote autosportachtergrond of steun van ons land. Het was voor de start al zeer emotioneel om hier te staan. Ik was sprakeloos in de uitloopronde toen ik wist dat ik bij mijn debuut mijn eerste WK-punt had gescoord.”

Critici de mond snoeren

De bevestiging van Zhou bij Alfa Romeo zorgde in eerste instantie voor de nodige discussie. Velen meenden dat een flinke zak duiten aan de basis stond van de deal. Volgens Zhou heeft hij met zijn optreden de eerste twijfels weggenomen: “Vanaf het moment dat ik het contract tekende, hadden mensen om welke reden dan ook bepaalde meningen over mijn entree in de Formule 1. Ik heb voor mijn gevoel alles gedaan wat nodig was om een plekje in F1 te verdienen. Mijn doel voor dit seizoen is Q2 halen en punten scoren zodat ik de critici de mond kan snoeren. Ik ben opgelucht dat ik van P15 naar P10 ben opgeklommen. Dat is volgens mij het beste antwoord. Ik praat niet te veel onzin, ik focus me gewoon op mijn taak.”