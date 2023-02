De snelste tijd van de tweede testdag op het Bahrain International Circuit was 's middags lange tijd in handen van Max Verstappen. Toch zou de wereldkampioen van Red Bull Racing de dag uiteindelijk niet op de eerste positie afsluiten. In het laatste uur van de sessie werd Zhou Guanyu door Alfa Romeo op pad gestuurd met de C5-band, de zachtste compound die bandenleverancier Pirelli in haar gamma heeft. Die band benutte Zhou optimaal door 1.31.610 te rijden, waarmee hij Verstappen op 0.040 seconde achterstand zette. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Red Bull-coureur zijn snelste tijd reed op de C3-band, die twee stappen harder is dan de C5 waarop de Alfa-rijder tot zijn snelste tijd kwam.

Na afloop van de sessie erkent Zhou dan ook ruiterlijk dat zijn eerste positie op de tweede testdag ietwat geflatteerd is. "Het is fijn om jezelf op P1 te zien, maar dit is pas de test en wij hadden in vergelijking met Max en andere coureurs een zachtere compound", beseft de Chinees ook, nadat hij de hele dag in de C43 reed. Tegelijkertijd vindt hij wel dat de verrichtingen van Alfa Romeo tijdens de test tot dusver hoop bieden voor het nieuwe seizoen. "We hebben de hele dag goede potentie en goede snelheid laten zien. Vanochtend reden we alleen op de C3, vanmiddag hebben we ook op zachtere banden gereden. Op beide sets waren we best competitief en stonden we vooraan in de middenmoot. Dat is goed om te zien."

Nog geen oorzaak gevonden voor mislukte proefstart

Doordat Zhou de hele vrijdag voor zijn rekening mocht nemen voor Alfa, kwam hij uiteindelijk tot een totaal van 133 ronden. "Er gingen een paar kleine dingetjes mis, maar we kenden geen grote problemen. Alles verliep dus redelijk soepel", legt Zhou uit. Onderdeel van zijn testprogramma op de vrijdag was dat hij een volledige raceafstand heeft gereden. Dat deed hij 's middags, toen de temperatuur op in Sakhir zijn piek bereikte. "Dit was dus een uitstekende voorbereiding op komend weekend. We hebben ons vooral gericht op de C3-band, die tijdens het aankomende raceweekend de soft is. Alles lijkt goed te zijn en we weten tot nu toe de juiste balans te vinden. De auto gedraagt zich dus behoorlijk goed."

Toch verliep de dag niet geheel vlekkeloos, want Zhou zag zijn sessie vroegtijdig ten einde komen. Toen hij aan het einde van de pits een proefstart wilde maken, ontstond er een probleem. De oorzaak daarvan is nog niet bekend, maar de coureur verwacht niet dat het om een groot issue gaat. "Ik probeerde een start te maken, maar het lukte mij niet om de auto in beweging te krijgen", blikt Zhou terug op dat moment. "Het team vertelde mij toen om de auto uit te zetten. We moeten nog onderzoeken wat de oorzaak is, maar voor mijn gevoel was het maar een klein probleempje. Bovendien is het prettig om dit nu tegen te komen, voordat het raceweekend begint."

Voor Zhou was de vrijdag zijn laatste kans om de Alfa Romeo C43 aan de tand te voelen voor het F1-seizoen volgende week begint met de GP van Bahrein. Zaterdag mag teamgenoot Valtteri Bottas de hele dag in de bolide plaatsnemen.

Video: Zhou zet Alfa op P1 met snelste ronde op vrijdag