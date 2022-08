Zhou schrok van meedogenloze kritiek voor F1-debuut: “Deed pijn”

Zhou Guanyu maakte dit seizoen promotie naar de Formule 1. Bij Alfa Romeo werd hij de teamgenoot van Valtteri Bottas. Nog voordat de Chinees zich echt kon bewijzen op het hoogste niveau, hadden mensen op social media hun mening al klaar over de coureur. Hij zou er niets van kunnen en had zijn plek in de Formule 1 alleen maar te danken aan een pak geld. Voormalig Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi, wiens plek Zhou overnam, was meedogenloos nadat bekend werd dat de Chinees hem zou vervangen: “Als het geld regeert, kan deze sport keihard zijn.”

Zhou slaat niet bepaald een modderfiguur in zijn eerste seizoen. Al tijdens de openingsrace in Bahrein scoorde hij een punt. In Canada werd hij vervolgens achtste. Dat was een passend antwoord op de critici, zegt hij nu: “Ik heb mijzelf kunnen bewijzen en de mening van de meeste mensen kunnen veranderen, wat dat betreft ben ik heel blij”, laat Zhou in gesprek met deze website weten. “Het deed wel pijn, als je je droom probeert te verwezenlijken. Ik was derde geworden in de Formule 2 en had genoeg punten voor een superlicentie. Mensen realiseren zich niet wat je er allemaal voor doet en lullen uit hun nek. Dat was pijnlijk.”

"Je verwacht dat mensen je feliciteren met een plek in F1"

Gevraagd naar de kritiek die hij voornamelijk online kreeg, zegt Zhou: “Mensen gebruiken het internet en social media om hun mening te ventileren. Toen dat gebeurde was ik best verrast door de racistische berichten die mensen de wereld in slingeren. Je hebt nog steeds supporters, maar de meeste mensen kijken helemaal niet naar F2 of andere juniorklassen. Ze volgen de Formule 1, ze kijken niet naar wie je bent. Als ze zien dat je uit China komt, dan is geld de enige reden dat je een zitje hebt. Zo simpel is het blijkbaar. Ik vond het een pijnlijke constatering nadat ik mijn droom vervuld had, je verwacht toch dat mensen je feliciteren. Maar in plaats daarvan proberen mensen je de grond in te schrijven. Ik laat mijn leven er verder niet door beïnvloeden, het enige wat ik kan doen is presteren op de baan. Dat hebben we gedaan en daar ben ik blij mee.”

Sinds zijn Formule 1-debuut heeft Zhou ook meer support gekregen online. Er zijn zelfs mensen geweest die hun excuses aangeboden hebben voor de kwetsende teksten die ze eerder verstuurden. Het is nog niet zeker of Zhou ook volgend jaar deel uitmaakt van de Alfa Romeo-formatie. Gesprekken daarover gaan op Spa-Francorchamps beginnen.