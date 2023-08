Na drie seizoenen in de Formule 2 maakte Zhou Guanyu in 2022 de overstap naar de Formule 1. Als eerste Chinese Formule 1-coureur kreeg hij bij Alfa Romeo de kans om te groeien. Hij kreeg een contract voor één jaar en maakte genoeg indruk in zijn debuutseizoen om een extra jaar af te dwingen. Dit seizoen heeft Zhou duidelijke stappen vooruit gezet, waardoor hij het zijn meer ervaren teamgenoot Valtteri Bottas regelmatig lastig kan maken. In de kwalificatie op de Hungaroring verraste Zhou zelfs door de C43 op de vijfde startplaats te zetten, waarmee hij Bottas op de zevende plaats achter zich liet.

Voorafgaand aan de zomerstop liet Zhou weten dat hij duidelijkheid wilde hebben over zijn toekomst bij Alfa Romeo. Immers loopt zijn contract eind dit jaar af terwijl bij Sauber ook gekeken wordt naar junior Théo Pourchaire. Zhou gaf voor de zomerstop aan dat hij zich minder zorgen maakt over een contractverlenging dan vorig jaar, mede omdat hij het gevoel had dat het Zwitserse team wel tevreden is over zijn prestaties. Hij staat na twaalf races op de zestiende plaats met vier punten, Bottas heeft slechts één punt meer.

Gevraagd door Motorsport.com, bij een evenement van PUMA in Amsterdam The Style Outlets, of hij in de zomerstop, nu deze voorbij is, antwoord heeft gekregen op de vragen over zijn toekomst, antwoordt Zhou met een lach: "De zomerstop gaat snel voorbij. Ik bedoel, we zijn er nog steeds over in gesprek. Het is zeker veel verder dan de vorige keer toen ik erover sprak, voor Spa." Hij benadrukt dat zo'n contractverlenging niet zomaar binnen één dag, of die drie weken van de zomerstop, geregeld is. "Je moet ingaan op de details", zegt hij. "We zijn in gesprek met het team. Zoals eerder aangegeven ben ik erg blij met waar ik me nu bevind, met dit team en de samenwerking, ook met de toekomst van Alfa Romeo en Sauber, waar dat naartoe gaat. Ik hoop dat we binnenkort alles geregeld kunnen hebben." Voor nu wil Zhou zich vooral concentreren op zijn prestaties op de baan en het terugkeren van het team naar de top van het middenveld.

Dat is ook van belang voor het team, aangezien Alfa Romeo nog geen geweldig seizoen kent met slechts negen punten uit twaalf races. Toch blijft een langer verblijf bij het team - dat vanaf 2026 doorgaat als fabrieksteam van Audi - prioriteit voor Zhou. Een back-up plan lijkt er desgevraagd nog niet te zijn. "Ik bedoel, het is lastig te zeggen wat de plannen zijn. Maar van mijn kant is Alfa Romeo prioriteit, dat ik bij het team blijf na twee jaar, ook met Valtteri. Ik voel de band samen en de sfeer is echt positief. Het is ook echt een prettige plek voor mij. Voor mij is dat dus zeker de prioriteit en we moeten maar zien of alles goed of er misschien iets niet goed gaat en dat we andere plannen moeten hebben. Maar op dit moment wil ik ervoor zorgen dat iedereen hier blij is met wat we voor het team doen en mijn verbeteringen voor de komende races." Zhou hoopt uiteindelijk dat alles geregeld wordt en hij ook in 2024 voor Alfa Romeo rijdt.