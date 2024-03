Zhou legt crash in VT3 F1 Jeddah uit: Het was mijn fout

Het hele Grand Prix-weekend in Bahrein verliep nog zonder noemenswaardige incidenten, maar in Jeddah was het Zhou Guanyu die stevig crashte. In de derde vrije training was de Sauber-coureur bezig met een vliegende ronde, toen hij in bocht zes de macht over het stuur verloor en de C44 volledig afschreef. Zijn monteurs waren tussen de derde training en de kwalificatie non-stop bezig om de auto weer op orde te krijgen, maar het mocht niet baten. Zhou zou nog even de baan opgaan, kwam hij vijf seconden tekort om nog een kwalificatierondje te rijden.

"Natuurlijk was het vrij frustrerend [om te laat bij de finish te komen]. Aan de andere kant wil ik ook niet te veel klagen, want een kwalificatierondje in Jeddah zou het verschil niet maken", legt een teleurgestelde Chinees uit. "De schade was in VT3 al geleden en dat was teleurstellend. Het is heel apart dat we in bocht zes de auto verloren, maar het was mijn fout en ik moet daarvoor boeten. Het is jammer, want vanaf nu wordt het een zwaar weekend."

Na afloop van de derde training is Zhou samen met zijn engineer gaan kijken wat de crash veroorzaakte. Helemaal duidelijk is het nog niet. "Het is heel moeilijk om te begrijpen. Ik raakte de muur niet en ik reed op de normale racelijn. Toen we de details bekeken zagen we dat het wat harder ging waaien door de ronde heen. Dat had een enorme impact toen ik uit de chicane kwam en naar de apex van bocht zeven reed", verklaart de Sauber-coureur. "Als je met tweehonderd kilometer per uur de auto verliest, dan is het heel moeilijk om hem weer op te vangen."

Zhou: Q2 was mogelijk

Het was dus in de kwalificatie een kwestie van toekijken voor Zhou. Dat was teleurstellend, want een resultaat was volgens hem mogelijk. "Na de vrije trainingen en voor de crash had ik het gevoel dat we dicht in de buurt zaten. We hadden de snelheid om Q2 te halen", verzucht de 24-jarige coureur. "We moeten echter nog wel wat vinden, want we zitten nog niet comfortabel. Tot nu toe bevinden we ons steeds op het randje in Q1."

Video: De harde crash van Zhou