Als nummer twee van de Formule 2 in 2021 wist Zhou Guanyu als enige coureur de stap naar de Formule 1 te maken. Alfa Romeo durfde het wel aan met de Chinese coureur en koppelde hem voor 2022 aan de van Mercedes overgekomen Valtteri Bottas. Daar waar de Fin een meerjarige deal tekende en dus ook verzekerd is van een zitje bij het team in 2023, leeft Zhou momenteel nog in onzekerheid. Zijn contract met Alfa Romeo loopt aan het einde van het seizoen af.

De prestaties van Zhou zijn prima te noemen met enkele puntenfinishes en vooral het grotendeels uitblijven dan domme fouten. Het zorgt er dan ook voor dat hij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet, want hij hoopt in 2023 opnieuw voor de renstal uit te komen. "Tot nu toe maak ik me weinig zorgen. Begin dit jaar maakte ik me wel zorgen over hoe ik zou presteren", legt Zhou uit in gesprek met Viaplay. "Maar nu ik halverwege het seizoen ben, heb ik het gevoel dat het team wel tevreden is. Ik voer nog geen contractbesprekingen, maar als ik gewoon op deze manier doorga en iedereen tevreden is over mijn prestaties zie ik geen enkele reden om hier te vertrekken."

Bekijk hieronder het volledige interview met Zhou Guanyu