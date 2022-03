Zhou kan anti-stall problemen met de Alfa Romeo niet verklaren

Zhou Guanyu kwalificeerde zich als dertiende voor de race op het Jeddah Corniche Circuit, al viel de Chinese coureur bij de start terug door een probleem met de koppeling. Vervolgens toucheerde hij met Daniel Ricciardo in de eerste bocht waardoor de anti-stall in werking schoot. Het zorgde ervoor dat Zhou met een achterstand van vijf seconden op plek twintig terechtkwam. En hoewel hij zich naar voren reed, gooide een drive-through penalty weer roet in het eten. Deze ontving de Alfa Romeo-coureur nadat hij zijn tijdstraf van vijf seconden niet had ingelost bij de eerste pitstop, omdat een monteur de auto al had aangeraakt en dat is volgens de reglementen verboden.

Een soortgelijk probleem waar Zhou tegenaan liep bij de start overkwam hem een week eerder in Bahrein. Daardoor viel de Chinees ook terug, maar uiteindelijk kwam hij in Sakhir als tiende over de finish en scoorde daarmee een punt tijdens zijn F1-debuut. In Jeddah kwam Zhou als elfde over de meet en liet aan Motorsport.com weten dat het oplossen van het probleem het hoofddoel is voorafgaand aan de race in Australië.

"Daniel kwam beter van zijn plek en we persten ons door de eerste bocht. Ik moest even van de baan om een touché te voorkomen", legt Zhou uit. "Desondanks kwamen we toch met elkaar in aanraking en toen schoot de auto in anti-stall. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daarvoor geen verklaring heb. Het is onze eerste prioriteit dit op te lossen voor de volgende race. Want op basis van ons tempo zijn we snel in de wedstrijd. We hadden opnieuw een kans om voor punten te gaan, maar door de problemen en de drive-through penalty eindigden deze kansen."

Zhou blijft positief

Zhou weet niet zeker of het probleem met de koppeling losstaat van de anti-stall. "Het heeft te maken met de koppeling en dat heeft zeker invloed op alles wat te maken heeft met het tempo waarmee de koppeling wordt losgelaten", vervolgt Zhou. "We gaan het bekijken voor Australië, maar dit is in ieder geval het probleem wat we moeten oplossen."

Ondanks het malheur eindigde Zhou op de elfde positie. Daarmee werd wederom aangetoond dat de nieuwe C42 een competitieve auto is. Hij betreurt daarom des te meer dat door een drive-through penalty zijn kansen om zeep werden geholpen. "Zelfs met het startprobleem, en zonder de drive-through, hadden we in de top-tien gestaan", zegt hij. "Er zijn duidelijk veel positieve punten uit het weekend te halen. Het is mij gelukt om op snelheid te komen. In Bahrein liepen we tegen wat dingen aan, maar die waren hier verholpen en dat was fijn. Maar ons grootste probleem was er nog, dus dat is wel een flink aandachtspunt dat we meenemen uit deze race."