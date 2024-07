Zhou over incident met Pérez: "Hij reed niet op de goede plek"

Een opmerkelijk moment tijdens de tweede Formule 1-training in Hongarije: Zhou Guanyu was net begonnen aan een snelle ronde toen de Sauber bij de vierde bocht uitbrak, waarna de Chinees gevaarlijk over de baan spinde en bij de vijfde bocht bijna in aanraking kwam met de Red Bull van Sergio Pérez. Wonderbaarlijk genoeg raakten de beide heren elkaar niet en konden zij zonder problemen hun weg vervolgen.

Zhou wijst met de beschuldigende vinger richting Pérez. "Het is voor mij duidelijk dat hij niet op de goede plek reed. Ik kwam simpelweg in de dirty air terecht. Het is dus niet dat ik een fout maakte of iets dergelijks", begint de coureur uit Shanghai. Hij vertelt ook dat hij de Red Bull van Pérez al eerder zag en dat hij verwachtte dat er ruimte gemaakt zou worden. "Het enige wat er gebeurde, is dat ik in de vuile lucht terechtkwam."

Zhou schreef een setje banden af met zijn spin, maar het moment had een stuk erger kunnen aflopen. De rijder is daarom ook blij dat het met een sisser afliep. "Ik ben blij dat het zo gebeurde en dat het allemaal goed is afgelopen, maar het is in dit soort bochten natuurlijk beter om aan de linkerkant te blijven rijden. Hij reed op de racelijn", aldus de 25-jarige, die hierna geen snelle tijd meer reed en de vrijdag uiteindelijk als langzaamste afsloot.

Pérez: Blij dat we geen schade hebben

Ook Pérez laat zijn licht schijnen over wat er tijdens de tweede training in Hongarije gebeurde. "Ik wist dat hij eraan kwam, dus ik ging aan de kant. Toen zag ik hem spinnen en ik moest daarom wel naar links om niet met hem in aanraking te komen", vertelt de Mexicaan. "Gelukkig lukte het me om hem te ontwijken en ik ben blij dat we geen schade hebben." Na de bijna-botsing kwam Pérez nog tot de vierde tijd, achter Lando Norris, Max Verstappen en Carlos Sainz.

Video: Het opmerkelijke incident tussen Zhou en Pérez