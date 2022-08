Zhou maakt zich geen zorgen over F1-toekomst bij Alfa Romeo

Zhou Guanyu debuteert dit jaar in de Formule 1 na zijn tweede plek in het F2-kampioenschap in 2021. De Chinees vormt een team met Valtteri Bottas bij Alfa Romeo. De coureur uit Shanghai beschikt over een eenjarig contract en bezet een van de weinige zitjes die nog niet vergeven is voor het seizoen 2023. Desondanks maakt hij zich geen zorgen.

“Ik heb nog niet met andere teams gesproken”, laat Zhou weten. “Ik ben blij en gesetteld bij Alfa Romeo. Aan het begin van het jaar maakte ik me nog wel zorgen over mijn toekomst, maar nu niet. Ik ben voorbij het punt dat ik me moet bewijzen en op snelheid moet komen. Nu gaat het vooral om constanter presteren. Hopelijk kan ik richting het einde van het jaar mezelf steeds weer een beetje verbeteren. Tot op heden ben ik blij met de samenwerking met het team.”

De 23-jarige rookie heeft momenteel 5 punten gescoord, fors minder dan Bottas met 46 punten. Toch werd hij vorige maand door Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur in gesprek met Motorsport.com geprezen voor 'het perfecte werk' dat hij verzet: “Niet alleen in maar ook buiten de auto, want hij is een echte teamspeler en een goede teamgenoot. Hij heeft een positieve instelling en weet de jongens altijd nog wat extra te motiveren.” Dat bewijst hoe tevreden men in Hinwil is met de prestaties van de nieuwkomer. Zhou zegt nog niet om de tafel te hebben gezeten met het team, maar denkt dat daar snel verandering in komt: “Op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik me zorgen moet maken over volgend jaar. Dit is wel het moment, rond Spa, om over de toekomst te gaan praten. Ik maak me geen zorgen. Als ik zo doorga, elke race wat beter word, zie ik geen reden waarom ik hier niet zou kunnen blijven.”