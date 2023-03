Zhou Guanyu was afgelopen jaar de enige rookie op de grid en kreeg meteen met de vervelende kant van de Formule 1 te maken. De Chinees werd in de eerste helft van het seizoen veelvuldig geteisterd door technisch malheur, juist toen Alfa Romeo het middenveld leek te leiden. Buiten zijn schuld om verloor hij een hoop punten, maar het management van het F1-team keek daar doorheen en beloonde hem met nog een jaarcontract, dat meer dan verdiend was. Dit betekent dat de Alfa Romeo-coureur aan zijn tweede F1-seizoen begint.

"Ik heb onwijs veel geleerd in mijn debuutjaar. Ik neem alle opgedane kennis mee om nog beter te worden. We hebben al een hoop mooie dingen bereikt. De verwachtingen voor dit seizoen liggen echter nog hoger. Ik voel me in ieder geval een stuk relaxter dan vorig jaar toen ik aan de vooravond van mijn debuut stond. Ik wil dat nu als een voordeel inzetten. Ik ben er klaar voor om alle uitdagingen op de baan weer aan te gaan. Er valt nog voldoende te leren en te behalen, dus ik ben onwijs benieuwd wat er nog gaat komen. Ik kijk ernaar uit."

Alfa Romeo houdt vast aan de line-up van 2022 en dat betekent dat ook Valtteri Bottas weer van de partij is. De Fin oogt sinds zijn vertrek bij Mercedes een stuk relaxter, gaat als Canyon-ambassadeur vaker het avontuur op de fiets aan en hoopt de goede lijn van vorig jaar door te trekken. "Het was een interessant eerste jaar met het team, waarin we steeds een stukje sterker werden", zegt de coureur uit Nastola, die denkt dat de eerste dagen een idee gaan geven van de pikorde. "Maar we hebben een lang seizoen voor de boeg. Ik ben gemotiveerd en hoop sterk te presteren. We weten dat we het kunnen en we moeten alle potentie uit de C43 zien te halen. Let's go racing!"

Video: Zhou Guanyu noteert snelste tijd tijdens F1-test