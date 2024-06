De toekomst van Zhou Guanyu in de Formule 1 is op het moment erg onzeker. Aan het einde van het seizoen loopt zijn contract bij Sauber af en het heeft er alle schijn van dat de Zwitserse renstal zijn verbintenis niet gaat verlengen. Zhou erkent dat er veel vraagtekens zijn rond zijn toekomst, maar één ding weet hij zeker: "Ik wil geen reservecoureur worden."

Volgens de 25-jarige coureur uit Shanghai is het namelijk erg lastig om na een jaartje op de reservebank terug te keren op de grid. "Je racet dat jaar dan niet op hoog niveau en elk jaar veranderen de auto's. Je hebt dan heel veel tijd nodig om je aan te passen. Mijn enige optie is dus om te proberen een zitje voor volgend seizoen te bemachtigen. Een reserverol is voor nu zeker geen optie", vertelt Zhou in Montreal. "Als het moet, dan moet we het overwegen. Maar op dit moment denk ik daar niet aan."

Een blik op de vacante zitjes laat zien dat er op papier nog wel wat kansen zijn voor Zhou. Zo behoort een overstap naar Alpine bijvoorbeeld tot de mogelijkheden, nu bekend is dat Esteban Ocon het team zal verlaten. Zou maakte eerder nog deel uit van het talentenprogramma van de Franse renstal. "Er zijn nog heel wat plekjes vrij. Ik heb het al vaker gehad over Alpine. Met hen heb ik altijd een goede band gehouden", aldus Zhou. "Zij hebben me veel kansen gegeven voordat ik in Formule 1 kwam, en ik ben ze dankbaar dat ze me naar Alfa Romeo lieten gaan."

Andere renstallen mogen uiteraard ook aankloppen, waaronder zijn huidige werkgever. "Ik ben met mijn team continu in gesprek over mijn toekomst. Er is nog niks bevestigd, maar ik heb het idee dat er voor mij een plek op de grid moet zijn. Ik weet alleen nog niet waar", besluit Zhou.